కాల్పుల విరమణకు ఇరాన్ సిద్ధం- కానీ షరతులే : ట్రంప్

Published : March 15, 2026 at 7:56 AM IST

Trump On Iran Ceasefire : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ ప్రతికార దాడులతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు రోజురోజుకు క్లిష్టంగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన షరతులు సరిగ్గాలేకపోవడంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తాను సిద్ధంగా లేనని తెలిపారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఒప్పందానికి కఠిన షరతులు
'ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటోంది. కానీ వారి షరతులు ఇంకా బలంగా లేవు. అందుకే ఇప్పుడే ఒప్పుకోలేను. నిబంధనలు చాలా దృఢంగా ఉండాలి' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఒప్పందానికి అవసరమైన షరతులు గురించి ప్రశ్నించగా ట్రంప్ స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు. అయితే ఇరాన్ పూర్తిగా తన అణు కార్యక్రమాన్ని వదిలేయాలనే నిబద్ధత చూపాల్సి ఉంటుందని సూచించారు.

హర్మూజ్ జలసంధి భద్రతపై చర్యలు
యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత కోసం పలు దేశాలతో చర్చలు జరపుతున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ చర్యల వల్ల ప్రభావితమయ్యే దేశాలను ఈ మార్గాన్ని తెరిచి ఉంచేందుకు సహకరించాలని కోరినట్లు తెలిపారు.

