మా షరతులు నెరవేరితే రెండు రోజుల్లోనే హార్ముజ్ ఓపెన్: ఇరాన్
Iran on Opening Strait of Hormuz : ఇరాన్ విధించిన ఏడు షరతులను నెరవేర్చకపోతే ఎటువంటి చర్చలు జరగవని, హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేసే ఉంటుందని ఇరాన్ ప్రకటించింది.
Published : November 1, 2026 at 5:10 PM IST
అమెరికా తమ షరతులను అమలు చేస్తే రెండు రోజుల్లోగా హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలనే ప్రతిపాదనపై ఖతార్ మధ్యవర్తులతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి చెప్పినట్లు అల్ జజీరా పేర్కొంది. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గాన్ని తిరిగి తెరవడానికి ప్రతిపాదించిన అమలు కాలాన్ని ఐదు రోజుల నుంచి రెండు రోజులకు తగ్గించడానికి ఖతార్తో చర్చలు ఫలిస్తున్నాయని అరాఘ్చి చెప్పారు.
అల్ జజీరా నివేదిక ప్రకారం మొదట ఈ గడువును ఐదు రోజులుగా ప్రతిపాదించగా, చర్చల అనంతరం దానిని రెండు రోజులకు తగ్గించే ప్రతిపాదనకు ఇరాన్ అంగీకరించింది. తమ నిబంధనల ప్రకారం జలసంధిని తిరిగి తెరవడం ద్వారానే అమెరికాతో పెండింగ్లో ఉన్న ఇతర అంశాలపై చర్చలు జరపడానికి మార్గం సుగమం అవుతుందని అరాగ్చీ పేర్కొన్నారు. ఇస్లామాబాద్ మెమోరాండం తర్వాత విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక బలగాలను తగ్గించడం, చమురు మినహాయింపులను పునరుద్ధరించడం, స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధులను విడుదల చేయడం వంటి డిమాండ్లు ఉన్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి తెలిపారు.
"ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం తర్వాత విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా బలగాలను తగ్గించడం మా షరతుల్లో ఉన్నాయి. చమురు మినహాయింపులను పునరుద్ధరించాలని, ఖతార్ సహా మా స్తంభింపజేసిన నిధులన్నింటినీ విడుదల చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒమన్తో ఇరాన్ చర్చించిన హర్మూజ్ జలసంధిలోని షిప్పింగ్ మార్గాలకు గుర్తింపు ఇవ్వాలి. అలాగే ఇతర మార్గాలను మూసివేయాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. మా షరతులను అంగీకరిస్తేనే హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, అమెరికాతో అపరిష్కృత సమస్యలపై చర్చలను పునఃప్రారంభించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది" అని అరాఘ్చి అన్నారు.
'ఇరాన్ ఏడు షరతులను నెరవేర్చకపోతే ఎటువంటి చర్చలు జరగవు'
మరోవైపు ఇరాన్ విధించిన ఏడు షరతులను నెరవేర్చకపోతే ఎటువంటి చర్చలు జరగవని, హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేసే ఉంటుందని ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఇస్లామాబాద్ చర్చల చట్రానికి ఈ షరతులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయని ఇరాన్ అగ్ర భద్రతా అధికారి మొహ్సెన్ రెజాయీ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఇరాన్పై ఏదైనా దాడులు జరిగితే, సుప్రీం లీడర్ ఆదేశాల ప్రకారం అత్యంత నూతన ఆయుధాల సహాయంతో శత్రువులపై కోలుకోలేని విధంగా తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బలు తీస్తామని హెచ్చరించారు. అదే సమయంలో టెహ్రాన్ షరతులు నెరవేరితేనే దౌత్యం సాధ్యమవుతుందని ఆయన ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
"మేము పదేపదే చెప్పాం. ఇరాన్ ప్రకటించిన ఏడు షరతులు తప్పక నెరవేర్చాలి. ఆ షరతులు నెరవేరితేనే దౌత్య మార్గం తెరుచుకుంటుంది. దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చర్య తీసుకుంటే, సాయుధ దళాలకు సుప్రీం లీడర్ ఆదేశాల ప్రకారం మేము కొత్త ఆయుధాలను ఉపయోగించి దురాక్రమణదారుడు కోలుకోలేని విధంగా దాడి చేస్తాం." అని అన్నారు. చర్చలకు సాధ్యమయ్యే ఫ్రేమ్వర్క్పై అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రెజాయీ ఈ తాజా హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
జూలైలో ఇస్లామాబాద్ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) విఫలమైన తర్వాత విధించిన అమెరికా ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక ఉనికిని తగ్గించడం, అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా జూన్లో మంజూరు చేసిన చమురు మినహాయింపులను పునరుద్ధరించడం, ఖతార్ సహా స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ నిధులను విడుదల చేయడం వంటివి ఇరాన్ డిమాండ్లలో ఉన్నాయి. ఒమన్తో చర్చల ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన హర్మూజ్ జలసంధిలోని కొత్త షిప్పింగ్ మార్గానికి అధికారిక గుర్తింపు ఇవ్వాలని, మిగిలిన అన్ని మార్గాలను మూసివేయాలని కూడా టెహ్రాన్ డిమాండ్ చేసింది. అన్ని రంగాల్లో యుద్ధాన్ని, ముఖ్యంగా లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను ముగించడం కూడా ఇరాన్ డిమాండ్లలో ఉన్నాయి.
అటు ఖతార్ మధ్యవర్తుల ద్వారా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖపైనా రెజాయ్ స్పందించారు. వాషింగ్టన్ తన వైఖరిని పూర్తిగా మార్చుకుందని, ఇది ఇరాన్ ప్రజల విజయానికి సంకేతమని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి రెజాయీకి, ఆదివారం ఖతార్ మధ్యవర్తుల ద్వారా ఈ లేఖను అందజేశారు.
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