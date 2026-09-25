అణ్వాయుధం తయారుచేయాలన్న ఉద్దేశం మాకు లేదు- అణుకేంద్రాలను తనిఖీ చేసేందుకు అనుమతిస్తాం : ఇరాన్
ఓ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ వ్యాఖ్యలు- నిరంతరం దాడులు చేస్తూ చర్చలు జరగకుండా అమెరికా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపణ- అమెరికా దాడులు, ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటూనే ముందుకు సాగుతామని వెల్లడి
Published : September 25, 2026 at 12:58 PM IST
Iran On Nuclear Weapon Ambition : అణ్వాయుధం తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశం తమకు లేదని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ అన్నారు. తమ అణుకేంద్రాలను తనిఖీ చేసేందుకు అంతర్జాతీయ సంస్థలను అనుమతిస్తామని తెలిపారు. ఎలాంటి కారణం లేకుండా అమెరికా తమపై దాడులకు దిగిందని ఓ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పెజెష్కియాన్ పేర్కొన్నారు. నిరంతరం దాడులు చేస్తూ చర్చలు జరగకుండా అమెరికా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. అమెరికా దాడులు, ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటూనే ముందుకు సాగుతామని వెల్లడించారు. తమ దేశ మనుగడ కోసం ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా భరిస్తామన్నారు. యుద్ధాన్ని ముగించాలా వద్దా అనేది అమెరికా చేతుల్లోనే ఉందన్నారు. జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై దాడికి చైనా ఉపగ్రహ చిత్రాలను ఇరాన్ బలగాలు వినియోగించినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలను పెజెష్కియాన్ కొట్టిపారేశారు. యెమెన్లోని హూతీ తిరుగుబాటుదారులు చేసే పనులకు వారే బాధ్యులని స్పష్టంచేశారు.