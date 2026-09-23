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'అమెరికా ఉగ్రవాదానికి మా ప్రజలు బలి- పిరికిపందల్లా దాడులు చేశారు'- UNలో ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు ఆరోపణలు

దివంగత ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేనీతోపాటు యుద్ధంలో మరణించిన 150మంది పాఠశాల విద్యార్థుల ఫొటోలను ఆయన ప్రదర్శించిన పెజెష్కియాన్‌- ఐక్యరాజ్యసమితి వార్షిక సమావేశాల సందర్భంగా సర్వప్రతినిధి సభలో ప్రసంగం

Iran President UN General Assembly
మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ ((AP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 10:24 PM IST

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Iran President UN General Assembly : అమెరికా ఉగ్రవాదానికి ఇరాన్‌ ప్రజలు బలయ్యారని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ ఆరోపించారు. ఒప్పందం కుదరకపోతే ఇరాన్‌ను నామరూపాల్లేకుండా చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన గుర్తుచేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి వార్షిక సమావేశాల సందర్భంగా సర్వప్రతినిధి సభలో ప్రసంగించిన పెజెష్కియాన్‌, అమెరికాపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దివంగత ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేనీతోపాటు యుద్ధంలో మరణించిన 150మంది పాఠశాల విద్యార్థుల ఫొటోలను ఆయన ప్రదర్శించారు. తాము ఉగ్రవాదులం కాదని, తమను తాము రక్షించుకున్నామని తెలిపారు. తమపై పిరికిపందల్లా దాడులు చేశారని, వాటిని తాము బలంగా తిప్పికొట్టామని పెజెష్కియాన్ తెలిపారు. అమెరికా తమను దెబ్బతీసిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ, తాము మాత్రం మోకరిల్లలేదన్నారు. బలవంతపు చర్యలను తాము అంగీకరించబోమన్నారు. అయితే దౌత్యం, చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కారానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ట్రంప్​ను ఉద్దేశించి పెజెష్కియాన్‌ అన్నారు.

"గత 2 శతాబ్దాలుగా ఇరాన్ ఏ దేశంపైనా, ఏ భూభాగంపైనా దాడి చేయలేదు, కానీ మమ్మల్ని మేం ఎప్పుడూ దృఢంగా రక్షించుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో అస్థిరతకు మేమే కారణమని మాపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మాపై ఉగ్రవాదం ముద్ర వేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాల కారణంగా, మమ్మల్ని మేం కాపాడుకునేందుకు ఎంచుకున్న మార్గానికి బలం అవసరమైంది. ఇతరులపై దాడి చేయడానికి లేదా ఆక్రమణకు పాల్పడటానికి మేం ఈ బలాన్ని కోరుకోవటం లేదు. ఆయుధాలతో సమాజాలను బెదిరించడానికి కాకుండా, మా ప్రగతి కోసమే మేం శక్తిని కోరుకుంటున్నాం. భద్రత విషయంలో అందరితో సహకరించాలని భావిస్తున్నాం. గత 7నెలలుగా మా ప్రజలు తమ మాతృభూమికి మద్దతుగా ప్రతి రాత్రి వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ద్వారా ఆయుధాలు, శిక్షణ పొందినవారు మా దేశ భద్రతకు విఘాతం కలిగించకుండా అడ్డుకునేందుకే మా ప్రజలు ఈ నిరసన తెలుపుతున్నారు."
--మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌, ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు

ఇరాన్ అధ్యక్షుడికి అమెరికాలో పటిష్ఠ భద్రత
ఐరాస సర్వప్రతినిధి సభ కోసం న్యూయార్క్‌లో ఉన్న ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్‌కు అమెరికా అసాధారణ రీతిలో భద్రత కల్పించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడికి భద్రత కల్పించే సీక్రెట్ సర్వీస్ విభాగం.. పెజెష్కియాన్‌ భద్రతను చూసుకుంటోంది. అటు ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందంలోని ఇతర సభ్యులకు అమెరికా విదేశాంగ శాఖకు చెందిన డిప్లొమాటిక్‌ సెక్యూరిటీ సర్వీస్‌ రక్షణ కల్పిస్తోంది. ఐరాస సమావేశాల కోసం ఇరాన్ బృందాన్ని దేశంలోకి అనుమతించినప్పటికీ, న్యూయార్క్‌లో వారి కదలికలపై అమెరికా కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో శత్రుదేశంలోకి దేశాధినేత వెళ్లడమే అసాధారణ అంశమైతే.. ప్రత్యర్థికి అత్యున్నత స్థాయిలో భద్రత కల్పించడం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

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