ఖమేనీ అంతక్రియలకు ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించిన ఇరాన్
జులై 5 నుంచి 9 వరకు జరగనున్న ఖేమేనీ అంతక్రియలు- మోదీని ఆహ్వానించిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్- ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా జరిపిన వైమానిక దాడిలో మృతిచెందిన ఖమేనీ
Published : June 24, 2026 at 3:50 PM IST
Khamenei Funeral Iran Invite Modi : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు హాజరుకావాల్సిందిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఆహ్వానం పంపారు. దౌత్య వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు జులై 5 నుంచి 9 వరకు ఇరాన్ వ్యాప్తంగా జరగనున్నాయి. అయితే, ఈ ఆహ్వానంపై భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ వెలువడలేదు.
ఇరాన్ దేశాన్ని దాదాపు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా నడిపించిన అత్యంత శక్తివంతమైన నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ, ఫిబ్రవరి 28న మరణించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా జరిపిన వైమానిక దాడిలో ఆయన మృతిచెందారు. ఆయన మరణానంతరం ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా ఆయన కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.