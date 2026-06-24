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ఖమేనీ అంతక్రియలకు ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించిన ఇరాన్​

జులై 5 నుంచి 9 వరకు జరగనున్న ఖేమేనీ అంతక్రియలు- మోదీని ఆహ్వానించిన ఇరాన్​ అధ్యక్షుడు మసూద్​ పెజెష్కియాన్​- ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ సంయుక్తంగా జరిపిన వైమానిక దాడిలో మృతిచెందిన ఖమేనీ​

PM Modi And khamenei
PM Modi And khamenei (Source : ANI, AFP (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 3:50 PM IST

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Khamenei Funeral Iran Invite Modi : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్​ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు హాజరుకావాల్సిందిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఆహ్వానం పంపారు. దౌత్య వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు జులై 5 నుంచి 9 వరకు ఇరాన్ వ్యాప్తంగా జరగనున్నాయి. అయితే, ఈ ఆహ్వానంపై భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ వెలువడలేదు.

ఇరాన్ దేశాన్ని దాదాపు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా నడిపించిన అత్యంత శక్తివంతమైన నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ, ఫిబ్రవరి 28న మరణించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ సంయుక్తంగా జరిపిన వైమానిక దాడిలో ఆయన మృతిచెందారు. ఆయన మరణానంతరం ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా ఆయన కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

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KHAMENEI FUNERAL DATE
KHAMENEI FUNERAL PROCESSION
IRAN INDIA RELATIONS
KHAMENEI FUNERAL IRAN INVITE MODI

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