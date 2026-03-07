ETV Bharat / international

అమెరికాకు ఇరాన్ లొంగదు- దేశాన్ని రక్షించేందుకు ఒక్కటవ్వాలి: ట్రంప్​నకు పెజెష్కియన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్​

అమెరికా అన్‌కండీషనల్ సరెండర్ డిమాండ్‌కు ఇరాన్ ఘాటైన సమాధానం- పొరుగు గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు చేయబోమని ఇరాన్ ప్రకటన- ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ఒత్తిడికి ఎదురొడ్డి నిలబడతామని స్పష్టం

Iran President On Conflict
Iran President On Conflict (AP)
Iran President On Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్​ దేశ ప్రజలకు కీలక సందేశం ఇచ్చారు. బేషరతుగా లొంగిపోవాలన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడికి ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లొంగదని స్పష్టం చేశారు. దేశాన్ని కాపాడేందుకు అందరూ ఒక్కటై నిలవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి తాజాగా మాట్లాడిన ఆయన, అంతర్జాతీయ చట్టాలను పట్టించుకోకుండా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ బాంబులు వేస్తున్నాయని ఆరోపించారు.

పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, ఇతర ముఖ్య కేంద్రాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. "మన దేశం, మన నేల, మన నీరు, మన గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు అందరం కలిసి నిలవాలి. ఈ సంక్షోభం నుంచి ఇరాన్ గర్వంగా బయటపడేందుకు అవసరమైతే ప్రాణాలు అర్పించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మమ్మల్ని లొంగిపోవాలని కలలు కంటున్నవారు ఆ కలల్ని సమాధి చేసుకోవాల్సిందే" అని పెజెష్కియన్ అన్నారు.

గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు క్షమాపణలు
ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఇరాన్‌పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దేశం స్వాభిమానం ఉన్న దేశమని, ఎవరికి లొంగదని పెజెష్కియన్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు పొరుగు గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ శాంతి సందేశం పంపింది. ఇటీవల జరిగిన దాడులపై ఆయన ఆ దేశాలకు క్షమాపణ చెప్పారు. ఇకపై పొరుగు దేశాలపై దాడులు చేయబోమని ప్రకటించారు.

"మాకు పొరుగు దేశాలపై దాడి చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు. వారు మా సహోదర దేశాలు. ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొనేలా కలిసి పనిచేయాలి" అని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్ తాత్కాలిక నాయకత్వ మండలి ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఇకపై పొరుగు దేశాలపై క్షిపణులు ప్రయోగించకూడదని సైన్యానికి సూచించామని చెప్పారు. అయితే ఆ దేశాల నుంచి దాడి జరిగితే మాత్రం తగిన సమాధానం ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ పొరుగు దేశాల పట్ల ఇరాన్‌కు ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదని తెలిపారు.

అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ చేతిలో బొమ్మలా మారడం మంచిది కాదు!
అదే సమయంలో కొన్ని దేశాలు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రణాళికలకు మద్దతు ఇవ్వవద్దని కూడా హెచ్చరించారు. ఇతర దేశాల ప్రేరణకు లోనై ఇరాన్‌పై దాడి చేయాలని భావిస్తే అది తప్పు నిర్ణయమవుతుందని సూచించారు. "మన మధ్య భేదాలు ఉండొచ్చు. కానీ వాటిని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి. అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ చేతిలో బొమ్మలా మారడం మంచిది కాదు" అని పెజెష్కియన్ అన్నారు. ప్రాంతీయ శాంతి కోసం గల్ఫ్ దేశాలు కలిసి మాట్లాడుకోవాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పరస్పర సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం మంచిదని సూచించారు.

ఇదిలా ఉండగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఎనిమిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా కూడా ఇజ్రాయెల్‌కు మద్దతు ఇస్తోంది. గత వారం జరిగిన సంయుక్త సైనిక దాడిలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించారని పలు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు నివేదించాయి. ఈ పరిణామం ప్రాంతీయ పరిస్థితులను మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌లో కొత్త నాయకత్వం ఏర్పడే ప్రక్రియపై కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఆ నిర్ణయం పూర్తిగా ఇరాన్ ప్రజలదేనని పెజెష్కియన్ స్పష్టం చేశారు. మొత్తానికి అమెరికా ఒత్తిడికి లొంగకుండా దేశ స్వాభిమానాన్ని కాపాడతామని, అలాగే పొరుగు దేశాలతో శాంతి సంబంధాలను కొనసాగించాలని ఇరాన్ సంకేతాలు ఇస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు ఎలా మారతాయన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

