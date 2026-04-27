యుద్ధం ముగింపు, హర్మూజ్ రీఓపెన్ : పాక్ ద్వారా అమెరికాకు ఇరాన్ కొత్త ప్రతిపాదనలు?
Published : April 27, 2026 at 9:52 AM IST
Iran New Proposals To US : అమెరికాతో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు ఇరాన్ కొత్త ప్రతిపాదనలు అందించింది అంటూ ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ ప్రతిపాదనలను మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థానీ అధికారుల ద్వారా అమెరికాకు ఇరాన్ చేరవేసిందని పేర్కొంది. తీవ్రరూపు దాల్చిన పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణలో దీన్ని కీలక పరిణామంగా ఆ మీడియా కథనం అభివర్ణించింది. చర్చలకు రెడీ అయితే ఇరాన్ ఎప్పుడైనా తమకు సందేశాన్ని పంపొచ్చని ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాలు పొందే అవకాశాన్ని ఇరాన్కు ఇచ్చేది లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఈనేపథ్యంలో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ పంపిన కొత్త ప్రతిపాదనలు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.