'ఇరాన్పై అమెరికా యుద్ధానికి సపోర్ట్ చేయలేను': యూఎస్ కౌంటర్ టెర్రరిజం డైరెక్టర్ జో కెంట్ రాజీనామా
యూఎస్ కౌంటర్ టెర్రరిజం డైరెక్టర్ జో కెంట్ రాజీనామా- ట్రంప్ను ఇజ్రాయెల్ అధికారులు, అమెరికన్ మీడియా తప్పుదోవ పట్టించారని వ్యాఖ్య
Published : March 17, 2026 at 9:36 PM IST
Why Joe Kent Resigns : ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా యూఎస్-ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న యుద్ధానికి నిరసనగా అమెరికా కౌంటర్ టెర్రరిజం డైరెక్టర్ జోసెఫ్ కెంట్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖలో కెంట్, ఇరాన్ వల్ల అమెరికాకు ఎటువంటి 'తక్షణ ముప్పు' లేదని, కేవలం ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడి వల్లే ట్రంప్ ఈ యుద్ధానికి దిగారని విమర్శించారు. ఇరాన్ యుద్ధానికి తాను "నిజాయితీగా మద్దతు" ఇవ్వలేనని కెంట్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విధంగా ఇరాన్పై అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా రాజీనామా చేసిన మొదటి కీలక అధికారిగా ఆయన నిలిచారు.
ఇరాన్ నుండి తక్షణ ముప్పు లేదు!
"ప్రస్తుతం ఇరాన్లో జరుగుతున్న యుద్ధానికి నేను మద్దతు ఇవ్వలేను. అమెరికాకు ఇరాన్ నుంచి ఎలాంటి తక్షణ ముప్పు లేదు. అమెరికాలో, ఇజ్రాయెల్కు ఉన్న శక్తివంతమైన లాబీ ఒత్తిడి కారణంగానే మనం ఈ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించామనేది స్పష్టం" అని కెంట్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
2025 జూన్ వరకు కూడా పశ్చిమాసియా యుద్ధాలు అమెరికా పౌరుల ప్రాణాలను బలితీసుకుంటూ, దేశ సంపదను హరిస్తున్నాయని ట్రంప్నకు తెలుసని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ఉన్నతాధికారులు, అమెరికన్ మీడియాలోని ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు తప్పుడు సమాచార ప్రచారం ద్వారా యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టించి, ఇరాన్పై యుద్ధానికి ఉసిగొల్పారని కెంట్ ఆరోపించారు.
ట్రంప్ను తప్పుదోవ పట్టించారు!
79 ఏళ్ల అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఇజ్రాయెల్ అధికారులు, అమెరికన్ మీడియా ప్రతినిధులు ఒక కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించారని కెంట్ నొక్కి చెప్పారు. ఇరాన్ వల్ల అమెరికాకు తక్షణ ముప్పు ఉందని, ఇప్పుడు దాడి చేస్తే విజయం తథ్యమని ఆయనను నమ్మించారని తెలిపారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితిని 2003 ఇరాక్ యుద్ధంతో పోల్చిన కెంట్, ఇదంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతున్న మోసమని ఆరోపించారు. గతంలో ఇరాక్ యుద్ధంలోకి అమెరికాను లాగడానికి ఇజ్రాయెల్ అధికారులు ఏ రకమైన తప్పుడు సమాచార ప్రచారాన్ని వాడారో, ఇప్పుడు ఇరాన్ విషయంలోనూ అదే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు.
యుద్ధానికి మద్దతు ఇచ్చే నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకోవాలని ఆయన ట్రంప్ను కోరారు. అమెరికాను ఒక కొత్త పథంలోకి తీసుకెళ్లడమా లేదా అరాచకంలోకి నెట్టడమా అనేది అధ్యక్షుడి చేతుల్లోనే ఉందని అన్నారు. "మనం ఇరాన్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం అనే దానిపై మీరు ఆలోచిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. మీరు ఈ మార్గాన్ని మార్చి దేశానికి కొత్త దిశను చూపగలరు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇజ్రాయెల్ సృష్టించిన యుద్ధం!
11 సార్లు యుద్ధరంగంలో పాల్గొన్న వెటరన్గా, తన భార్యను యుద్ధంలో కోల్పోయిన వ్యక్తిగా, ఇజ్రాయెల్ సృష్టించిన యుద్ధంలో అమెరికా యువతను బలి ఇవ్వడాన్ని తాను సమర్థించలేనని కెంట్ అన్నారు. ఈ యుద్ధం వల్ల అమెరికా ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఈ యుద్ధంలో ఇప్పటి వరకు ఇరాన్లో 1,300 మంది, లెబనాన్లో 880 మందికి పైగా, ఇజ్రాయెల్లో 12 మంది మరణించారు. అమెరికా సైన్యం ప్రకారం, 13 మంది అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, సుమారు 200 మంది గాయపడ్డారు.
ఇంతకీ జోసెఫ్ కెంట్ ఎవరు?
అమెరికా కౌంటర్ టెర్రరిజం డైరెక్టర్గా, ఉగ్రవాద ముప్పులను విశ్లేషించే బాధ్యతలను కెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలో రాజకీయ నేతగా ఉన్న కెంట్, గతేడాది జూలైలో 52-44 ఓట్ల తేడాతో ఈ పదవికి ఎంపికయ్యారు. అయితే, అతివాద వర్గాలతో ఆయనకున్న సంబంధాల దృష్ట్యా డెమొక్రాట్లు ఆయన నియామకాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు.