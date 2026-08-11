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గత 50 ఏళ్ల నష్టాలకు ఇరానే మాకు పరిహారం చెల్లించాలి : డొనాల్డ్ ట్రంప్

అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ముదురుతున్న మాటల యుద్ధం- హర్మూజ్ జలసంధిపై పూర్తి నియంత్రణ తమదే అన్న ట్రంప్ - ఇరానే తమకు పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్

US President Donald Trump
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 6:49 AM IST

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Donald Trump On Iran : తమ దేశానికి అమెరికా చేసిన నష్టానికి పరిహారం చెల్లించాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తున్న వేళ యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఇరాన్ పాల్పడిన వినాశకర చర్యలకు గాను ఆ దేశమే అమెరికాకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాదు, వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి వంద శాతం అమెరికా నియంత్రణలోనే ఉందన్నారు. వైట్‌హౌస్‌లోని ఓవల్ ఆఫీస్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఈ మేరకు కీలక కామెంట్స్ చేశారు.

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద తాము ఏర్పాటు చేసిన నావికా దిగ్బంధం అత్యంత పటిష్ఠంగా ఉందన్నారు. ఇక్కడ అమెరికా నావికాదళం ఏర్పాటు చేసింది ఒక ఉక్కు కంచె వంటిదని, తాము అనుమతించిన నౌకలను మాత్రమే రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇరాన్‌లోకి వెళ్లేందుకు ఎవరినీ అనుమతించడం లేదని, జలసంధి మొత్తం తమ ఆధీనంలోనే ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అలాగే, ఇరాన్ నష్టపరిహారాన్ని కోరడంపై ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇరాన్ పరిహారం కోరడం మంచి విషయమని, అయితే దీనికి దీటుగా తాము కూడా ఇరాన్‌ను నష్టపరిహారం అడుగుతామన్నారు. గడిచిన 50 ఏళ్లలో ఇరాన్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా నష్టపోయిన బాధితులకు ఆ దేశమే పరిహారం చెల్లించాలనే షరతును రానున్న దౌత్యపరమైన చర్చల్లో బలంగా వినిపిస్తామన్నారు.

ఇరాన్​ పరిహారం చెల్లించాలి
వివిధ ప్రాంతీయ ఘర్షణల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన, తీవ్రంగా గాయపడిన వేలాది మంది అమెరికన్ సైనికులు, ఇతర పౌరుల కుటుంబాలకు ఇరాన్ నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా 2000 సంవత్సరంలో జరిగిన 'యూఎస్ఎస్ కోల్' యుద్ధనౌకపై జరిగిన బాంబు దాడి బాధితులను ఆయన గుర్తుచేశారు. అలాగే 2020లో అమెరికా జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో హతమైన ఇరాన్ టాప్ కమాండర్ ఖాసిమ్ సోలేమానీ హయాంలో జరిగిన అనేక దాడులకు ఇరాన్ నాయకత్వమే బాధ్యత వహించాలని అన్నారు.

ఇరాన్ గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ శాంతియుతంగా నిరసనలోపాల్గొని ప్రాణాలు కోల్పోయిన వందలాది మంది అమాయక పౌరుల కుటుంబాలకు కూడా ఆ దేశ ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని ట్రంప్ డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యంగా గత ఐదు నెలలుగా సాగుతున్న ఉద్రిక్తతల్లో వేలాది మంది మరణించారని, వీటన్నింటికీ ఇరాన్ తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ డిమాండ్లను అన్ని రకాల భవిష్యత్ శాంతి చర్చల్లో విధిగా చేర్చాలని ఇప్పటికే అమెరికన్ దౌత్యవేత్తలను ఆదేశించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం
అమెరికా ఆంక్షలు ఎత్తివేయడం, యుద్ధ నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ట్రంప్ షరతులు విధించడం వంటి పరిణామాలు హర్మూజ్ జలసంధి పునరుద్ధరణపై జరుగుతున్న చర్చలను మరింత ప్రతిష్టంభనలో పడేశాయి. ఇరు దేశాల మధ్య మాటల యుద్ధం ముసరుతుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి.

పిల్లల టీకా సిఫార్సుల్లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలో పిల్లల వ్యాక్సిన్ సిఫార్సులకు సంబంధించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన, తీవ్రమైన వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా కేవలం 11 కోర్ వ్యాక్సిన్‌లతో పాటు ఎంఎంఆర్ టీకాను మాత్రమే 'గోల్డ్ స్టాండర్డ్' సిఫార్సులుగా గుర్తిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ ఉత్తర్వుపై వైట్‌హౌస్‌లోని ఓవల్ ఆఫీస్‌లో ట్రంప్ సంతకం చేశారు. గత సంవత్సరాలుగా ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే అమెరికాలో పిల్లలకు అత్యధికంగా వ్యాక్సిన్‌లు సిఫార్సు చేస్తున్నారని, కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలు ఏకంగా 72 వ్యాక్సిన్ డోసులను పొందాల్సి వస్తోందని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ తెలిపారు. పుట్టిన వెంటనే పిల్లలు, కుప్పలు తెప్పలుగా వ్యాక్సిన్‌లు వేయాలని తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడికి గురికాకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

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