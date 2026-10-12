అమెరికాతో చర్చలకు సిద్ధమే- మళ్లీ మొదటి నుంచి అంటే కుదరదు: ఇరాన్
అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్ సిద్ధంగా ఉందని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తెలిపారు. అయితే మళ్లీ మొదటి నుంచి చర్చలు ప్రారంభించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.
Published : October 12, 2026 at 8:57 PM IST
US Iran Talks : అమెరికాతో అణు చర్చలకు తలుపులు మూసేయలేదని, కానీ గతంలో జరిగిన పరిణామాలను పక్కనపెట్టి, మళ్లీ మొదటి నుంచి చర్చలు ప్రారంభించేందుకు మాత్రం సిద్ధంగా లేమని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. గత అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తామని తెలిపింది. దౌత్య మార్గాల ద్వారా తమ దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తెలిపారు. అదే సమయంలో అమెరికా ఆంక్షలు, సైనిక ఒత్తిడిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
'తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటాం'
అమెరికాతో చర్చల విషయంలో మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించే పరిస్థితి లేదని బఘాయీ స్పష్టం చేశారు. గతంలో జరిగిన పరిణామాలను పక్కనపెట్టి, ఏమీ జరగనట్టుగా వ్యవహరించడం సాధ్యం కాదని అన్నారు. కాలం గడిచే కొద్దీ తమ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుకుంటామని, అవతలి పక్షం చేసిన తప్పుల నుంచి కూడా పాఠాలు నేర్చుకుంటామని వివరించారు. చర్చల విషయంలో ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గడం లేదని ఆయన తెలిపారు. తమ దేశానికి దౌత్య మార్గాలు ఎంత ముఖ్యమో, దేశ రక్షణ కూడా అంతే ముఖ్యమని చెప్పారు. అవసరమైనప్పుడు, అవకాశం ఉన్నప్పుడు చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామని వెల్లడించారు. తమ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న దౌత్య మార్గాలను ఉపయోగించుకుంటామని పేర్కొన్నారు ఇస్మాయిల్ బఘాయీ.
'చర్చలంటూనే ఆంక్షలా?'
అమెరికా వైఖరిపై బఘాయీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే వాటిని మధ్యలో నిలిపివేసిన పక్షమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి బాధ్యత వహించాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధమంటూ, మరోవైపు ఆర్థిక ఆంక్షలు కొనసాగించడం, సైనిక ఒత్తిడిని పెంచడం ఎలా సమంజసమని ప్రశ్నించారు. యుద్ధ పరిస్థితులను కొనసాగిస్తూ, మరోవైపు దౌత్య చర్చల గురించి మాట్లాడటం పరస్పర విరుద్ధమని విమర్శించారు. నిజంగా సమస్యను పరిష్కరించాలంటే ఆంక్షలు, సైనిక ఒత్తిడి వంటి అంశాలపై కూడా స్పష్టత ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా, పశ్చిమ దేశాల వైఖరి వల్లే అణు సమస్య మరింత క్లిష్టంగా మారుతోందన్నది ఇరాన్ వాదన. అయితే ఈ విషయంలో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
అణు ఒప్పందంపై కొత్త చర్చ
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, అంతర్జాతీయ అణు ఒప్పందానికి సంబంధించిన అంశాలపైనా బఘాయీ స్పందించారు. అణ్వస్త్రాల వ్యాప్తిని అడ్డుకునే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ బలహీనపడటానికి కారణమైనవారు దీనిపై సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు. ఇరాన్కు చెందిన శాంతియుత అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కేంద్రాలపై దాడులు జరిగిన తర్వాత, అంతర్జాతీయంగా ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదన్న అభిప్రాయాలు తమ దేశంలో చర్చకు దారితీశాయని తెలిపారు. అణ్వస్త్రాల వ్యాప్తిని అడ్డుకునే ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్ బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలపై కూడా ఆయన స్పందించారు.
అయితే అణ్వస్త్రాల వ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందం (ఎన్పీటీ) నుంచి ఇరాన్ తప్పుకుంటుందా అనే అంశంపై ఆయన స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించలేదు. ఈ విషయంలో అంతర్జాతీయ సమాజం తన బాధ్యతను గుర్తించాలని సూచించారు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి, అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (ఐఏఈఏ) అధిపతి మధ్య గతంలో కుదిరిన కైరో ఒప్పందంపై కూడా బఘాయీ మాట్లాడారు. యుద్ధానికి ముందు చర్చల ద్వారా సమస్య పరిష్కారానికి మార్గం చూపిన ఆ ఒప్పందానికి ప్రత్యర్థి పక్షాలు సరైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ ఒప్పందం చరిత్రలో భాగమైందని వ్యాఖ్యానించారు.
మధ్యవర్తులుగా పాకిస్థాన్, ఖతార్
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరిపించేందుకు ఇతర దేశాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తాము స్వాగతిస్తున్నామని బఘాయీ తెలిపారు. ముఖ్యంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఈ అంశంపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో చర్చలు జరిపిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మధ్యవర్తులుగా పాకిస్థాన్, ఖతార్ కొనసాగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. స్నేహపూర్వక దేశాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఇరాన్ గౌరవిస్తుందని తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ సమస్యకు దౌత్య మార్గంలో పరిష్కారం కనుగొనే అవకాశాలు ఇంకా పూర్తిగా ముగిసిపోలేదని పుతిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరు పక్షాల మధ్య ఒప్పందం సాధ్యమేనని, అది అవసరమని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఇరాన్తో సంఘర్షణ త్వరలోనే ముగుస్తుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. సైనిక ఒత్తిడి కొనసాగడం ద్వారా లేదా అమెరికా షరతులకు అంగీకరించడం ద్వారా ఈ పరిస్థితికి ముగింపు రావచ్చని అన్నారు. ఇరాన్ అణ్వస్త్రాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని అమెరికా అంగీకరించదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
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