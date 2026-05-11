గౌరవంతో కూడిన చర్చలకు ఇరాన్ రెడీ : మసూద్ పెజెష్కియన్

అమెరికా తన 'ఏకపక్ష వైఖరి'ని వీడి తమ చట్టబద్ధమైన డిమాండ్లను అంగీకరించాలని కోరిన ఇరాన్

Published : May 11, 2026 at 4:56 PM IST

Iran on US Negotiations : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను ఎదుర్కోవడానికి గౌరవంతో కూడిన అధికారిక చర్చలతో పాటు ఇరాన్‌కు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ అన్నారు. అలాగే దేశం సాధించిన సైనిక విజయాలను దౌత్యం ద్వారా మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని ఆయన చెప్పారు. ఫరాజ్ పోలీసు దళం కమాండర్-ఇన్-చీఫ్, సీనియర్ కమాండర్ల బృందంతో జరిగిన సమావేశంలో పెజెష్కియన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఇరానియన్ స్టూడెంట్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ (ISNA) పేర్కొంది. ఈ సమావేశంలో దేశ అంతర్గత భద్రతా యంత్రాంగాన్ని బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ప్రస్తావించారని తెలిపింది.

"దేశ అంతర్గత భద్రత కోసం ఫరాజ్ దళం నిర్మాణం, ఆయుధ సామగ్రి బలోపేతం చేయడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయి పాత్రను అభివృద్ధి చేయాలి. ఇరాన్​ ముందు అనేక ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మనం గౌరవంతో కూడిన అధికార చర్చలు చేసి జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలి. ఇంకా యుద్ధం లేదా శాంతి లేని స్థితిలో ఉండిపోవాలి. లేకపోతే యుద్ధం మార్గంలోనే కొనసాగాలి. సైనిక బలం, జాతీయ ప్రయోజనాల మద్దతు ఉన్న దౌత్యానికే టెహ్రాన్ ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. హేతుబద్ధమైన యుద్ధభూమిలో సాయుధ దళాలు సాధించిన విజయం దౌత్య రంగంలో కూడా పూర్తి కావాలి.

-- మసూద్ పెజెష్కియన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా తన 'ఏకపక్ష వైఖరి'ని వీడి ఇరాన్​ చట్టబద్ధమైన డిమాండ్లను అంగీకరించాలని కోరింది. ఇందులో యుద్ధాన్ని ముగించడం, దిగ్బంధనాలను ఎత్తివేయడం, సముద్రపు దోపిడీని అరికట్టడం, స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయడం వంటి ఉన్నాయని తెలిపింది. సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు కేవలం జాతీయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికే కాకుండా, ప్రాంతీయ, ప్రపంచ స్థిరత్వం కోసం ఉద్దేశించినవని అభిప్రాయపడ్డారు. టెహ్రాన్ తనను తాను ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రాంతీయ శక్తిగా భావిస్తుందని అన్నారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో భద్రతను కాపాడే బాధ్యతను ఆయా ప్రాంతీయ దేశాలే వహించాలని అన్నారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అనుబంధ ఫార్స్ న్యూస్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

"మా ప్రతిపాదనలో ఇరాన్ చట్టబద్ధమైన హక్కులను మాత్రమే లేవనెత్తాము. మేము ప్రతిపాదించిన ప్రతీది సహేతుకమైనది. ఇది కేవలం ఇరాన్ జాతీయ ప్రయోజనాల కోసమే కాదు. ఈ ప్రాంతం, ప్రపంచ శాంతి సంక్షేమం కోసం కూడా ఆలోచించాం. ఇందులో యుద్ధానికి ముగింపు, దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడం, సముద్రపు దోపిడీ చర్యలను ఆపడం, అమెరికా ఒత్తిడితో బ్యాంకుల్లో అన్యాయంగా స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. ఇంకా హర్మూజ్ జలసంధి గుండా సురక్షిత మార్గాన్ని నిర్ధారించడం, ఈ ప్రాంతంతో పాటు లెబనాన్‌లో భద్రతను నెలకొల్పడం వంటివి ఇరాన్ ఇతర డిమాండ్లలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనలు ప్రాంతీయ స్థిరత్వం కోసం ఉదారమైన, చట్టబద్ధమైన చట్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఇరాన్ ఒక బాధ్యతాయుతమైన శక్తిగా పనిచేస్తోంది. కానీ, అమెరికన్ పక్షాలు మాత్రం తమ అసమంజసమైన డిమాండ్లపై పట్టుబడుతూనే ఉన్నాయి. మేము దౌర్జన్యం చేసేవాళ్లం కాదు, దౌర్జన్యాన్ని వ్యతిరేకించేవాళ్లం. మా డిమాండ్లు చట్టబద్ధమైనవి. "మా పనితీరును ఒకసారి గమనించండి. అమెరికాపై దండెత్తింది మేమేనా? పశ్చిమ అర్ధగోళంలో క్యూబా, వెనెజువెలా వంటి దేశాలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్నది మేమేనా? దౌత్య ప్రక్రియలో ఉండగా ఈ నేరాన్ని రెండుసార్లు చేసింది మేమేనా?!" అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ అన్నారు.

