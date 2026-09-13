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హర్మూజ్‌ జలసంధిపై కొత్త మార్గాలు- ఇరాన్‌, ఒమన్‌ కీలక ఒప్పందం!

హర్మూజ్​లో కొత్త ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ మార్గాలపై ఇరాన్‌, ఒమన్‌ అవగాహన- సోమవారం గల్ఫ్‌ దేశాలకు వివరాలు వెల్లడించనున్న ఇరు దేశాలు- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక పరిణామం

Strait of Hormuz
హర్మూజ్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 1:57 PM IST

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Hormuz New Routes : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ, ప్రపంచ దేశాల చూపు మరోసారి హర్మూజ్‌ జలసంధిపై పడింది. ప్రపంచ చమురు, ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన ఆ మార్గంలో ఇరాన్‌, ఒమన్‌ కలిసి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. హర్మూజ్‌ జలసంధిలో కొత్త ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ మార్గాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ మార్గాలకు సంబంధించిన వివరాలను గల్ఫ్‌ దేశాలకు కూడా వివరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. చైనా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ జిన్హువా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, కొత్త మార్గాలపై ఇరాన్‌, ఒమన్‌ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఆ చర్చల్లో మార్గాల విషయంలో ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి. సోమవారం ఒమన్‌ రాజధాని మస్కట్‌లో జరగనున్న ప్రాంతీయ సమావేశంలో గల్ఫ్‌ దేశాలకు ఈ వివరాలను వెల్లడించనున్నట్లు ఇరాన్‌ అధికారులు తెలిపారు.

హర్మూజ్‌పై పెరిగిన ఫోకస్‌
ఇరాన్‌, ఒమన్‌ మధ్య తాజా అవగాహనకు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన మార్గాల్లో ఒకటి. ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి అంతరాయం ఏర్పడినా అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే హర్మూజ్‌ జలసంధిలో రాకపోకలు సాఫీగా కొనసాగడం ఇప్పుడు ప్రాంతీయ దేశాలతో పాటు ప్రపంచ దేశాలకు కూడా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ మార్గాలపై ఇరాన్‌, ఒమన్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆసక్తిని రేపుతోంది.

బ్రిక్స్‌ వేదికగా ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడి కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇదే సమయంలో దిల్లీలో జరుగుతున్న బ్రిక్స్‌ సదస్సు వేదికగా ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌ వేదికగా ఇచ్చిన ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన బ్రిక్స్‌ లక్ష్యాలను వివరించారు. అమెరికా విధిస్తున్న ఏకపక్ష ఆంక్షలకు ప్రత్యామ్నాయంగా బ్రిక్స్‌ దేశాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని పెజెష్కియాన్‌ అన్నారు. ఒక దేశం తనకు నచ్చిన దేశంపై ఆంక్షలు విధించే పరిస్థితిని మార్చడమే బ్రిక్స్‌ ఉద్దేశాల్లో ఒకటని చెప్పారు. ఆంక్షలతో సంబంధం లేకుండా బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, సహకారం కొనసాగేలా కొత్త మార్గాలను అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఏకపక్ష విధానాలకు వ్యతిరేకంగా సభ్య దేశాలు ఒకరికొకరు మద్దతుగా నిలవాలని అన్నారు.

పశ్చిమాసియాపై బ్రిక్స్‌ ఏకాభిప్రాయం
మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితిపై బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరిందని భారత విదేశాంగ శాఖ ఆర్థిక సంబంధాల కార్యదర్శి సుధాకర్‌ దలేలా తెలిపారు. దిల్లీలో బ్రిక్స్‌ సదస్సు ముగిసిన తర్వాత నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ విషయం వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియాలో సమస్యలకు చర్చలు, దౌత్య మార్గాలే పరిష్కారమని బ్రిక్స్‌ దేశాలు భావిస్తున్నాయని చెప్పారు. భిన్నమైన అభివృద్ధి నమూనాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉన్న దేశాలు బ్రిక్స్‌లో సభ్యులుగా ఉన్నందు, ప్రతి దేశం తన అభిప్రాయాన్ని స్వేచ్ఛగా చెప్పేందుకు భారత్‌ వేదిక కల్పించిందని తెలిపారు. అందరి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు దలేలా చెప్పారు. శాశ్వత శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వం కోసం చర్చలు, దౌత్యమే ప్రధాన మార్గాలని స్పష్టం చేశారు.

పౌరుల రక్షణకు ప్రాధాన్యం
18వ బ్రిక్స్‌ సదస్సులో దిల్లీ డిక్లరేషన్‌ 2026ను సభ్య దేశాల నేతలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ఇందులో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చే చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని, గరిష్ఠ సంయమనం పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే పౌరులు, పౌర మౌలిక వసతులను రక్షించాలని బ్రిక్స్‌ దేశాలు స్పష్టం చేశాయి. దేశాల సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించాలని కోరాయి. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా ప్రపంచ వాణిజ్యం, సరఫరా వ్యవస్థలు, ఇంధన రవాణా సజావుగా కొనసాగాలని పేర్కొన్నాయి. ప్రశాంతమైన అణు కేంద్రాలపై దాడుల విషయంలోనూ బ్రిక్స్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ పర్యవేక్షణలో ఉన్న అణు సౌకర్యాల భద్రతకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ విఘాతం కలగకూడదని స్పష్టం చేసింది.

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WEST ASIA TENSIONS
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