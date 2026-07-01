హర్మూజ్లో టోల్ వసూలుకు ఇరాన్, ఒమన్ ప్లాన్- అమెరికా హెచ్చరిస్తున్నా డోంట్ కేర్!
హర్మూజ్ జలసంధిపై పట్టుకు ఇరాన్, ఒమన్ ప్రయత్నం- ఆ మార్గం గుండా వెళ్లే నౌకలపై సుంకాలు వసూలు చేసేందుకు ప్లాన్: రిపోర్ట్
Published : July 1, 2026 at 1:22 PM IST
Iran Plans For Hormuz Transit Fees : హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రయాణించే నౌకలపై సేవా రుసుములు వసూలు చేసేందుకు ఇరాన్, ఒమన్ దేశాలు ప్లాన్ చేస్తున్నాయని ఓ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రిక ప్రచురించిన నివేదిక పేర్కొంది. అమెరికా బహిరంగంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ ఈ ఇరుదేశాలు మాత్రం వెనక్కు తగ్గడం లేదని తెలిపింది. ఈ ప్రతిపాదన కనుక అమలులోకి వస్తే, యుద్ధానికి ముందు ఈ అంతర్జాతీయ జలసంధిలో ఉన్న నిబంధనలు ఇకపై పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. గతంలో పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చమురు, గ్యాస్ సరఫరా చేసే వాణిజ్య నౌకలు ఈ రెండు తీరప్రాంత దేశాల మధ్య ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఉచితంగా ప్రయాణించేవి. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇరాన్, ఒమన్లు టోల్ వసూలు చేయడానికి సిద్ధపడితే, ఈ రవాణా నౌకలు కచ్చితంగా రుసుములు చెల్లించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
వివాదాని కి నేపథ్యం ఇదే!
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఇరాన్పై దాడి చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. దీనితో ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించింది. దీనితో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలు ఆగిపోయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. చివరికి అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం కుదిరి, ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితులు చక్కపడుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో ఈ వ్యూహాత్మక సముద్ర మార్గాన్ని వాణిజ్యపరంగా వాడుకొని ఆదాయం సంపాదించాలనే ఉద్దేశాన్ని ఇరాన్ అధికారులు వ్యక్తం చేస్తుండడం గమనార్హం.