అమెరికా సైనికులను హతమార్చినవారికి 30వేల డాలర్లు- మహిళలకైతే డబుల్ రివార్డ్- ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన- అమెరికా సైనికులను అప్పగిస్తే 30వేల డాలర్లు ఇస్తామని ప్రకటన!
Published : August 16, 2026 at 10:16 PM IST
Iran Bounty To Kill US Soldiers : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చేలా ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా సైనికులను హతమార్చినా లేదా సజీవంగా బంధించినా, వారికి 30 వేల డాలర్ల భారీ నజరానా ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ వార్తను ఇరాన్ స్థానిక మీడియా కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఒకవేళ మహిళలు ఈ పనిచేస్తే రివార్డును రెట్టింపు చేస్తామని తెలిపింది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతున్న వేళ, ఇరాన్ చేసిన ఈ ప్రకటన అంతర్జాతీయంగా పెను దుమారం రేపుతోంది.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. హర్మూజ్ జలసంధి కేంద్రంగా రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండగా, తాజాగా ఇరాన్ చేసిన ఈ ప్రకటన అంతర్జాతీయంగా పెను సంచలనం సృష్టిస్తుంది. దురాక్రమణకు పాల్పడుతున్న అమెరికా సైనిక సిబ్బందిని ఎవరైనా హతమార్చినా లేదా బంధించి అప్పగించినా వారికి సుమారు 28 లక్షల రూపాయలకుపైగా భారీ నజరానాను ఇరాన్ అందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. మహిళలు ఎవరైనా ఈ చర్యను చేపడితే వారికి ఈ రివార్డును రెట్టింపు చేస్తామని ఇరాన్ సైన్యం పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది. అమెరికాపై పోరాటానికి ఆర్థికంగా మద్దతు ఇచ్చేందుకు ప్రజల నుంచి భారీగా వినతులు రావడంతోనే ఈ నజరానా ప్రణాళికను ఇరాన్ రూపొందించినట్లు ఐఆర్ఎన్ఏ సంస్థ వెల్లడించింది.
అమెరికా సైనికులను ఎక్కడ, ఎప్పుడు బంధించాలనే వివరాలను మాత్రం ఇరాన్ వెల్లడించలేదు. ఏప్రిల్లో కూలిపోయిన యుద్ధ విమాన పైలట్ను రక్షించేందుకు చేపట్టిన ఒక్క సహాయక చర్య మినహా, పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో ఇరాన్ భూభాగంపై అమెరికా నేరుగా బలగాలను మోహరించిన దాఖలాలు ఇప్పటివరకు లేవు. హర్మూజ్ జలసంధి మార్గాన్ని తెరవడంపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతూనే ఉంది. అదే సమయంలో యెమెన్కు చెందిన హూతీ తిరుగుబాటుదారులు కూడా రంగంలోకి దిగి కీలకమైన ఎర్ర సముద్రం మార్గంలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేస్తున్నారు. ఇది పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని మరింత జటిలంగా మార్చింది. ఇలాంటి తరుణంలో అమెరికా సైన్యం లక్ష్యంగా ఇరాన్ ప్రకటించిన రివార్డులు, పశ్చిమాసియాలో పరిణామాలను ఏ విధంగా మారుస్తాయన్న ఆందోళన ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యక్తమవుతోంది.
ట్రంప్నే టార్గెట్ చేసిన ఇరాన్
ఇంతకు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పైనే నేరుగా ఇరాన్ గురిపెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దాంతో గత నెల తుర్కియే నుంచి బ్రిటన్కు బయలుదేరే సమయంలో ట్రంప్ ఎయిర్ఫోర్స్ వన్లో కాకుండా ఓ చిన్న విమానంలో ప్రయాణించినట్లు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వెల్లడించింది. వాస్తవానికి తుర్కియే నుంచి బయలుదేరే సమయంలో ట్రంప్ కొత్త బోయింగ్ 747-8లో కాకుండా పాత విమానంలో ప్రయాణిస్తారని ప్రకటించారు. బ్రిటన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంలో ఉన్న సిబ్బందికి కొత్త విమానాన్ని పరిశీలించే అవకాశం కల్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే పలు అమెరికా మీడియా సంస్థలు, ఇరాన్ మద్దతున్న ప్రతినిధి బృందాల నుంచి హత్య ముప్పు రావడంతోనే విమానాన్ని మార్చినట్లు అప్పట్లో కథనాలు ప్రచురించాయి. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వెల్లడించిన వివరాలు ఆ అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. ట్రంప్ విమానం మార్పుపై వాషింగ్టన్ పోస్ట్కు లభించిన వీడియోలో ఆసక్తికర దృశ్యాలు కనిపించాయి. ట్రంప్ పెద్ద విమానంలోకి ఎక్కిన కొద్దిసేపటికే దాని నుంచి క్యాటరింగ్ వాహనం బయటకు రావడం, అనంతరం చిన్న సీ-32ఏ విమానం వైపు వెళ్లడం కనిపించింది. రెండు విమానాలు బ్రిటన్లో దిగిన తర్వాత ట్రంప్ పెద్ద విమానం నుంచి బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా నమోదయ్యాయి. అనంతరం ఆయన కొత్తగా మార్పులు చేసిన ఎయిర్ఫోర్స్ వన్లోకి వెళ్లారు. అయితే చిన్న విమానం నుంచి తిరిగి పెద్ద విమానంలోకి ఆయన ఎలా మారారన్నది మాత్రం స్పష్టంగా తెలియలేదని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ పేర్కొంది.
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