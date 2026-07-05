హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కొత్త టోల్ విధానం- మిత్రదేశాలకు ప్రత్యేక రాయితీలు!
హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే వాణిజ్య నౌకలపై సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేయనున్న ఇరాన్- భద్రత, పర్యవేక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసమని స్పష్టీకరణ- హర్మూజ్ భద్రతను ఒమన్తో కలిసి నిర్వహిస్తామని ఇరాన్ ప్రకటన
Published : July 5, 2026 at 1:07 PM IST
Iran Hormuz Fee Treatment : ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హర్మూజ్ గుండా ప్రయాణించే వాణిజ్య నౌకలపై కొత్త టోల్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలిచిన మిత్ర దేశాలకు మాత్రం ఈ ఫీజుల్లో ప్రత్యేక మినహాయింపులు ఉంటాయని ప్రకటించింది.
'ఇది టోల్ ట్యాక్స్ కాదు'
చైనా రాజధాని బీజింగ్లో జరుగుతున్న వరల్డ్ పీస్ ఫోరమ్లో చైనాలోని ఇరాన్ రాయబారి అబ్దుల్ రెజా రహ్మానీ హర్మూజ్ జలసంధిపై కీలక ప్రకటన చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి అనేది ఇరాన్ ప్రాదేశిక జలాల్లో భాగమని, కనుక ఆ మార్గం గుండా వెళ్లే నౌకల నుంచి కచ్చితంగా సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. తాము విధించనున్న ఈ రుసుమును 'టోల్ ట్యాక్స్'గా భావించకూడదని అబ్దుల్ రెజా రహ్మానీ స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు పూర్తి భద్రత కల్పించడం, నౌకల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, భారీ సంఖ్యలో నౌకల రాకపోకల వల్ల కలిగే పర్యావరణ పరిణామాలను ఎదుర్కోవడం వంటి సేవల కోసం ఈ రుసుమును వినియోగిస్తామని వివరించారు.
వారికి ప్రత్యేక రాయతీలు
ఇటీవల జరిగిన యుద్ధం సమయంలో తమకు మిత్రపక్షాలుగా ఉండి, అండగా నిలిచిన దేశాలకు ఈ ఫీజుల విషయంలో ప్రత్యేక రాయతీలు ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని ఉపయోగించుకుని వాణిజ్య నౌకల నుంచి ఛార్జీలు వసూలు చేయాలన్న ఇరాన్ ఆలోచనను అమెరికా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ టెహ్రాన్ మాత్రం ఈ అంశంలో వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇటీవల ఇరు దేశాల మధ్య ప్రాథమిక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం, 60 రోజుల పాటు హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వాణిజ్య నౌకలు ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతించారు.
శాంతి ఒప్పందం కోసం చర్చలు
అయితే ఆ 60 రోజుల గడువు ముగిసిన తర్వాత అక్కడ ఎలాంటి విధానం అమలు చేయాలనే దానిపై ఇరు దేశాల మధ్య ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం కోసం ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ కొత్త సర్వీసు ఛార్జీల ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. ప్రపంచంలోని ముడి చమురు, ఎల్ఎన్జీ ఎగుమతుల్లో దాదాపు ఐదో వంతు హర్మూజ్ జలసంధి గుండానే రవాణా అవుతాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని అంటాయి.
ఒమన్తో కలసి హర్మూజ్కు రక్షణ
అమెరికాతో ప్రాథమిక ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత ఇరాన్ ఈ వ్యూహాత్మక జల మార్గాన్ని తిరిగి తెరిచింది. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం కోసం చర్చలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వర్గాల్లో సరికొత్త చర్చకు దారితీస్తుంది. మరి రానున్న రోజుల్లో ఈ ఫీజుల వసూలు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ను ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో వేచి చూడాలి. ఇదిలా ఉండగా హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత బాధ్యతను ఇకపై ఒమన్తో కలిసి నిర్వహిస్తామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి కాజెమ్ గరీబాబాది స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యూహాత్మక జలసంధి విదేశీ దేశాల సైనిక విన్యాసాలకు వేదిక కాదని ఆయన హెచ్చరించారు. మరోవైపు, ఇరాన్ సూచించిన సముద్ర మార్గాన్ని పక్కనపెట్టి ఒమన్ తీరం వెంబడి ప్రయాణించేందుకు ప్రయత్నించిన ఎనిమిది నౌకలను ఒమన్ అధికారులు వెనక్కి మళ్లించినట్లు షిప్పింగ్ డేటా నివేదికలు వెల్లడించాయి.
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