మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారా?- నిఘా వర్గాలు ఏమంటున్నాయ్?
మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు భారత నిఘా వర్గాల తాజా నివేదిక- ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు!
Published : March 15, 2026 at 3:51 PM IST
Iran New Supreme Leader Health Update : ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు భారత నిఘా వర్గాల తాజా నివేదిక కొంత స్పష్టతనిచ్చింది. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడి కదలలేని స్థితిలో ఉన్నట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు భారత నిఘా వర్గాలను ఉటంకిస్తూ పేర్కొన్నాయి. తన తండ్రి అలీ ఖమేనీ మరణించిన అదే దాడిలో మొజ్తాబా కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, దీనివల్ల బయటి ప్రపంచంతో నేరుగా సంబంధాలు పెట్టుకోలేకపోతున్నారని వివరించాయి.
మొజ్తాబా ఖమేనీ పేరుతో వస్తున్న సందేశాలన్నింటినీ ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ పర్యవేక్షిస్తోంది. మొజ్తాబా తరఫున ప్రకటనలను రూపొందించి ఐఆర్జీసీ విడుదల చేస్తోందని సమాచారం. ఇటీవల ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు మొజ్తాబా హాజరు కాలేదు. బదులుగా కేవలం ఆయన ఫోటోను మాత్రమే అక్కడ ఉంచారు. ఈ నేపథ్యంలో మొజ్తాబా ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అనుమానాలను మరింత పెంచింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా మొజ్తాబా బతికే ఉన్నారా లేదా అనే సందేహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆయన బతికి ఉన్నా తీవ్రంగా గాయపడి ఉండొచ్చని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సైతం ఇదే తరహాలో పేర్కొన్నారు. మొజ్తాబా గాయపడి, గుర్తుపట్టలేకుండా ఉండొచ్చని చెప్పారు.
మరోవైపు ఇరాన్లో అంతర్గత అస్థిరత ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు ఐఆర్జీసీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. మొజ్తాబా ఆరోగ్యంపై సమాచారం బయటకు పొక్కకుండా పూర్తి నియంత్రణను తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. ఇరాన్లో భయాందోళనలు కలగకుండా ఉండేందుకే ఆయన పేరుతో పాత ఫొటోలు లేదా రాతపూర్వక సందేశాలను విడుదల చేస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్ సైనిక నాయకత్వం నియంత్రణలో మొజ్తాబా ఖమేనీ ప్రస్తుతం ఒక 'తాత్కాలిక నేత'గా మాత్రమే పరిమితమయ్యారని నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మొజ్తాబా ఖమేనీ మళ్లీ ప్రజల ముందుకు వచ్చేంత వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నాయి.
దద్దరిల్లుతున్న పశ్చిమాసియా
ఇక, ప్రస్తుతం దాడులు, ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా దద్దరిల్లూతూనే ఉంది. ఇరాన్ తాజాగా గల్ఫ్లోని అమెరికా బేస్లు, ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేసింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కలిసి సంయుక్త దాడుల కొనసాగించగా, ఇస్ఫహాన్ నగరం పేలుళ్లతో మార్మోగిపోయింది. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో 14 పశ్చిమాసియా దేశాలను ఖాళీ చేయాలని అమెరికన్లను ట్రంప్ సర్కార్ ఆదేశించింది.
కాగా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడుల్లో డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. సైనిక, పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులపైనా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. ఫార్స్ రాష్ట్ర రాజధాని షిరాజ్లో ప్రజలు నివసించే ప్రాంతంలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసినట్లు తష్నిమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా 153 ఆరోగ్య కేంద్రాలు ధ్వంసమైనట్లు పేర్కొంది. పశ్చిమ ఇరాన్లో ఆదివారం భారీ ఎత్తున దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ప్రకటించింది.
తగ్గనంటున్న ఇరాన్
ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ ఐఆర్జీసీ 51వ విడత దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించింది. సౌదీలో అల్ ఖర్జ్ బేస్, యూఏఈలోని అల్ ధఫ్రా, ఫుజైరా, కువైట్, జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా. దాడులు చేసినట్లు పేర్కొంది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న అమెరికన్ బ్యాంకుల శాఖలపై కూడా దాడులు విస్తరిస్తామని హెచ్చరించింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తమ పారిశ్రామిక కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తున్నాయని ఆరోపించిన ఇరాన్, అమెరికా తన పరిశ్రమలను మధ్య ప్రాచ్యం నుంచి ఖాళీ చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. పశ్చిమాసియా సురక్షితంగా ఉండాలంటే, అమెరికా ఇక్కడ ఉండకూడదని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
కాగా పశ్చిమాసియాలోని పౌర నివాస ప్రాంతాలు లక్ష్యంగా తాము దాడులు చేయట్లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడులపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ఇరాన్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఇందుకోసం పొరుగుదేశాలతో కలిసి ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా టెహ్రాన్ సిద్ధంగ ఉందన్నారు. ఓ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన అరాగ్చీ గల్ఫ్దేశాలతో ఇరాన్ సంప్రదింపులు జరుపుతోందన్నారు. యుద్ధం ముగింపునకు చేసే ఏ చొరవనైనా ఇరాన్ స్వాగతిస్తుందని ప్రకటించారు. తమ భూభాగాలపై దాడులను నిలిపివేయాలని గల్ఫ్ దేశాలు ఇరాన్ను కోరిన నేపథ్యంలో అరాగ్చీ ఈ వ్యాఖ్యాలు చేశారు.