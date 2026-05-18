ఇరాన్ సరికొత్త వ్యూహం- అండర్సీ కేబుల్స్పై టోల్- అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలే టార్గెట్!
అండర్సీ కేబుల్స్పై టోల్ వసూల్కు ఇరాన్ మూడు అంచెల ప్రణాళిక- పన్ను వసూల్ చేస్తే ఇరాన్కు 15 బిలియన్ డాలర్ల వార్షిక ఆదాయం- ఇరాన్ చట్టాలకు లోబడి పనిచేయాలని టెక్ కంపెనీలకు షరతు
Published : May 18, 2026 at 4:32 PM IST
Iran May Charge Big Tech Companies : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం చేస్తున్న ఇరాన్, సముద్ర మార్గంలో నౌకలను అడ్డుకుంటూ ఒక్కో నౌకకు 2 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది. కాగా ఇప్పుడు టెహ్రాన్ సరికొత్త వ్యూహాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. హర్మూజ్ జలసంధిని ఒక డిజిటల్ టోల్ బూత్గా మార్చేందుకు ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా ఉన్న సముద్రగర్భ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుళ్లపై ట్రాన్సిట్ ఫీజులు వసూలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. అదే జరిగితే ప్రపంచ డేటా వ్యవస్థ ఎలా స్తంభించిపోనుంది? సామాన్య ఇంటర్నెట్ యూజర్లపై ఎలాంటి ప్రభావం పడనుంది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఏకంగా 15 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం!
హర్మూజ్ జలసంధిలోని అండర్ వాటర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్పై రవాణా ఫీజును వసూల్ చేయాలని ఇరాన్ భావిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఐఆర్జీసీకి చెందిన తస్నిమ్, ఫార్స్ వార్తా సంస్థలు కథనాలు ప్రచురించాయి. హర్మూజ్ జలసంధి కేవలం చమురు రవాణాకే కాదు, ప్రతిరోజూ 10 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగే ఒక రహదారి అని ఇరాన్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 99 శాతానికి పైగా డాటా ప్రవాహం సముద్రగర్భ కేబుళ్ల ద్వారానే జరుగుతోంది. అందులో హర్మూజ్ కూడా ఒక భాగం. అక్కడ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్పై పన్ను వసూల్ చేస్తే 15 బిలియన్ డాలర్ల ( సుమారు రూ.1,45,000 కోట్లు) వార్షిక ఆదాయం సమకూరుతుందని ఐఆర్జీసీ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. తమ ప్రాదేశిక జలాలపై తమకు పూర్తి సార్వభౌమాధికారం ఉందని, అందుకే అక్కడ కేబుల్స్పై పన్ను విధించే అధికారం తమకు ఉందని ఇరాన్ వాదిస్తోంది.
మూడు అంచెల ప్రణాళిక
అండర్ వాటర్ ఆఫ్టిక్ ఫైబర్ కేబుల్స్పై టోల్ వసూల్ చేసేందుకు ఇరాన్ మూడు అంచెల ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. అందులో మొదటిది గూగుల్, మెటా, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ వంటి టెక్ దిగ్గజాల కేబుల్స్పై ప్రారంభ, వార్షిక రవాణా ఫీజు వసూలు చేయడం. రెండో ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ ప్రాంతం గుండా డేటా ప్రవహించాలంటే సదరు టెక్ కంపెనీలు ఇరాన్ చట్టాలకు లోబడి పనిచేయాలని నిబంధన పెట్టాలని ఐఆర్జీసీ ప్రతిపాదించింది. ఇక మూడో ప్రణాళికలో భాగంగా కేబుళ్ల మరమ్మతులు, నిర్వహణ బాధ్యతలను పూర్తిగా ఇరాన్ కంపెనీలకే అప్పగించాలని టెక్ దిగ్గజాలకు ఇరాన్ షరతులు పెట్టాలని భావిస్తోంది. తద్వారా నౌకల రవాణా నుంచి డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల వరకు తన పట్టును పెంచుకోవాలని చూస్తోంది.
ఒకవేళ కేబుల్స్ కట్ చేస్తే!
సముద్రగర్భ కేబుల్స్ అనేవి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక లావాదేవీలు, క్లౌడ్ సర్వీసులు, సైనిక కమ్యూనికేషన్లను మోసుకెళ్లే అత్యంత కీలక మార్గాలు. ఒకవేళ యుద్ధంలో భాగంగా హర్మూజ్లో ఈ కేబుళ్లకు ఇరాన్ అంతరాయం కలిగిస్తే, పశ్చిమాసియా, ఐరోపాతో పాటు ఆసియా దేశాల మధ్య అనుసంధానత పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. వీటి మరమ్మతులకు వారాలు లేదా నెలల సమయం పడుతుంది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ సమాజంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది. ఒకవేళ ఇరాన్ అనుకున్నదే జరిగి డిజిటల్ టోల్ విధానాన్ని అమలు చేయగలిగితే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులపై నేరుగా ప్రభావం పడుతుంది. ఇరాన్ విధించే అదనపు నిర్వహణ ఖర్చులను టెక్ కంపెనీలు భరించవు. అవి ఆ భారాన్ని యూజర్లపై నెట్టేస్తాయి. ఒకవేళ హర్మూజ్ మార్గం ఖరీదైనదిగా లేదా చట్టపరంగా రిస్క్గా మారితే, టెక్ కంపెనీలు డేటాను వేరే సుదీర్ఘ మార్గాల్లో మళ్లించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఇంటర్నెట్ వేగం తగ్గి, ఆన్లైన్ గేమింగ్లో లాగ్స్ ఎదురవుతాయి. 4కె స్ట్రీమింగ్ నెమ్మదించడం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
