స్విట్జర్లాండ్లో ముగిసిన తొలి విడత అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు
ముగిసిన అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు- అణు కార్యక్రమం, హర్మూజ్ జలసంధి, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణపై చర్చలు
Iran Us Peace Talks (AP)
Published : June 22, 2026 at 8:05 AM IST
Iran Us Peace Talks : ఇరాన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే లక్ష్యంతో స్విట్జర్లాండ్లో ప్రారంభమైన తొలి విడత ఉన్నత స్థాయి అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు సోమవారం ముగిశాయి. అయితే కీలక అంశాలపై ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఏకాభిప్రాయం కుదరనందున ఈ వారం అంతా దిగువ స్థాయి సాంకేతిక చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. చర్చలకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఖతార్ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, లెబనాన్లో సైనిక కార్యకలాపాల విరమణ అమలును పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక 'డీ-కాన్ఫ్లిక్షన్ సెల్' ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా స్పందిస్తూ చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు తెలిపింది.