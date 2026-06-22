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స్విట్జర్లాండ్‌లో ముగిసిన తొలి విడత అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు

ముగిసిన అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు- అణు కార్యక్రమం, హర్మూజ్ జలసంధి, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణపై చర్చలు

Iran Us Peace Talks
Iran Us Peace Talks (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 8:05 AM IST

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Iran Us Peace Talks : ఇరాన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే లక్ష్యంతో స్విట్జర్లాండ్‌లో ప్రారంభమైన తొలి విడత ఉన్నత స్థాయి అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు సోమవారం ముగిశాయి. అయితే కీలక అంశాలపై ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఏకాభిప్రాయం కుదరనందున ఈ వారం అంతా దిగువ స్థాయి సాంకేతిక చర్చలు కొనసాగనున్నాయి. చర్చలకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఖతార్ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, లెబనాన్‌లో సైనిక కార్యకలాపాల విరమణ అమలును పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక 'డీ-కాన్ఫ్లిక్షన్ సెల్' ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించాయి. మరోవైపు ఇరాన్​ కూడా స్పందిస్తూ చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు తెలిపింది.

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IRAN US PEACE TALKS

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