ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు- దుబాయ్ బుర్జ్ ఖలీపాపై క్షిపణి దాడి?
ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడుల్లో బుర్జ్ ఖలీఫా పాక్షికంగా ధ్వంసమైనట్లు వార్త కథనాలు
Published : March 1, 2026 at 3:16 PM IST
Iran Attack Burj Khalifa : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా ఇరాన్పై విరుచుకుపడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఇరాన్ సైతం ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. ఇజ్రాయెల్, దుబాయ్, అబుదాబి, యూఏఈ, ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్తో సహా 7 దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. అయితే, ఈ దాడుల్లో ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా పాక్షికంగా ధ్వంసమైనట్లు వార్త కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుర్జ్ ఖలీఫా మీదుగా క్షిపణులు వెళ్తున్న వీడియోను ఇరాన్ మీడియా విడుదల చేసింది.
అందులో భవనంలోని ఓ అంతస్తు వద్ద మంటలు చెలరేగుతున్నట్లు, పొగలు వ్యాపిస్తున్నట్లు ఉన్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. బుర్జ్ ఖలీఫాను నేరుగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారా, సమీపంలో దాడులు జరిగాయా అనే విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. మరోవైపు, ఇరాన్ దాడుల కారణంగా దుబాయ్లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జబిల్ అలీ పోర్టులో భారీ మంటలు ఎగిసిపడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ప్రముఖ బుర్జ్ అల్ అరబ్ హోటల్ దెబ్బతిన్నట్లు పేర్కొన్నారు.