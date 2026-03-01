ETV Bharat / international

ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు- దుబాయ్​ బుర్జ్​ ఖలీపాపై క్షిపణి దాడి?

ఇరాన్ మిస్సైల్​ దాడుల్లో బుర్జ్​ ఖలీఫా పాక్షికంగా ధ్వంసమైనట్లు వార్త కథనాలు

Iran Attacks
Iran Attacks (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Attack Burj Khalifa : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తలు తారా స్థాయికి చేరాయి. ఇజ్రాయెల్​, అమెరికా సంయుక్తంగా ఇరాన్​పై విరుచుకుపడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఇరాన్​ సైతం ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. ఇజ్రాయెల్​, దుబాయ్​, అబుదాబి, యూఏఈ, ఖతార్​, బహ్రెయిన్, కువైట్​తో సహా 7 దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్​ దాడులు చేస్తోంది. అయితే, ఈ దాడుల్లో ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనం బుర్జ్​ ఖలీఫా పాక్షికంగా ధ్వంసమైనట్లు వార్త కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుర్జ్​ ఖలీఫా మీదుగా క్షిపణులు వెళ్తున్న వీడియోను ఇరాన్ మీడియా విడుదల చేసింది.

అందులో భవనంలోని ఓ అంతస్తు వద్ద మంటలు చెలరేగుతున్నట్లు, పొగలు వ్యాపిస్తున్నట్లు ఉన్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. బుర్జ్​ ఖలీఫాను నేరుగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారా, సమీపంలో దాడులు జరిగాయా అనే విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. మరోవైపు, ఇరాన్​ దాడుల కారణంగా దుబాయ్​లో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జబిల్​ అలీ పోర్టులో భారీ మంటలు ఎగిసిపడుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దుబాయ్​ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ప్రముఖ బుర్జ్​ అల్​ అరబ్​ హోటల్ దెబ్బతిన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

IRAN ATTACK BURJ KHALIFA BHAVAN
DUBAI BURJ KHALIFA NEWS
BURJ KHALIFA ATTACK
IRAN ATTACK BURJ KHALIFA BHAVAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.