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దద్దరిల్లిన ఖేష్మ్ ద్వీపం- దక్షిణ ఇరాన్​పై విరుచుకపడుతున్న అమెరికా వైమానిక దళం

ఇరాన్‌ క్షిపణి దాడి యత్నానికి ప్రతిస్పందనగా చర్యలు చేపట్టినట్లు అమెరికా సెంట్‌కామ్‌ వెల్లడి

US Attacks Iran
Shared footage of claimed US strikes on Iran (X@CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 10:45 AM IST

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US Attacks Iran : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ అగ్గి రాజుకుంది. జోర్డాన్‌, ఈజిప్టులపై దాడులకు ప్రతీకారంగా టెహ్రాన్‌పై, వాషింగ్టన్‌ వైమానిక దాడులు చేసింది. క్షిపణి, బాంబు దాడులతో దక్షిణ ఇరాన్‌ సహా ఖేష్మ్ ద్వీపం దద్దరిల్లింది. కుజెస్తాన్ ప్రావిన్స్‌లోని నాలుగు నగరాల్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది. అహ్‌వజ్ నగరంలో ఓ సబ్‌స్టేషన్‌ ధ్వంసమైందని వెల్లడించింది. ఖేష్మ్‌ ద్వీపంలో నివాసం భవనంపై క్షిపణి పడి ముగ్గురు గాయపడ్డారని పేర్కొంది. జాతీయ విద్యుత్‌ గ్రిడ్‌పై క్షిపణి దాడులతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని వివరించింది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని కిష్ ద్వీపంపై క్షిపణి దాడి జరిగినా ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని అధికారులు తెలిపారు. పోర్టు నగరం బందర్ అబ్బాస్‌లో క్షిపణి శిథిలాలు పడి మంటలు చెలరేగాయని చెప్పారు.

బుషెహర్ ప్రావిన్స్‌లో పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా IRIB పేర్కొంది. ఈ ప్రావిన్స్‌లోనే ఇరాన్‌ అణువిద్యుత్ కేంద్రం ఉంది. అయితే ఆ కేంద్రంపై దాడి జరిగింతో లేదో స్పష్టతలేదు. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్‌కు చెందిన స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు US సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌లో తెలిపింది. మిలిటరీ కమాండ్ సెంటర్లు, క్షిపణి, డ్రోన్ కేంద్రాలతో పాటు తీరప్రాంత నిఘా, రక్షణ స్థావరాలను ధ్వంసం చేసినట్లు వివరించింది. అటు అమెరికా దాడులకు గట్టిగా బదులిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది.

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