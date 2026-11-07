క్షిపణుల పరిధిపై స్వీయపరిమితిని ఎత్తివేసిన ఇరాన్- కారణం ఏమిటంటే?
Iran Missile Range Limit : బాలిస్టిక్ క్షిపణుల పరిధిపై ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న 2వేల కిలోమీటర్ల స్వీయ పరిమితిని ఎత్తివేసింది.
Published : November 7, 2026 at 8:55 PM IST
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తీవ్రరూపం దాల్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. బాలిస్టిక్ క్షిపణుల పరిధిపై ఇప్పటివరకు పాటిస్తున్న 2,000 కిలోమీటర్ల స్వీయ పరిమితిని ఎత్తివేసినట్లు ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. దీంతో మరింత దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగల క్షిపణుల అభివృద్ధికి ఇరాన్ ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఎలాంటి ముప్పు ఎదురైనా భౌగోళిక హద్దులతో సంబంధం లేకుండా స్పందిస్తామని సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ హెచ్చరించిన కొద్ది రోజులకే ఈ ప్రకటన వెలువడటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
టెహ్రాన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఐఆర్జీసీ అధికార ప్రతినిధి జనరల్ హొస్సేన్ మొహెబ్బి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. క్షిపణుల పరిధికి సంబంధించి గతంలో విధించుకున్న పరిమితి ఇక తమకు లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే 2,000 కిలోమీటర్లకు మించిన దూరం ప్రయాణించగల క్షిపణులు ప్రస్తుతం తమ వద్ద ఉన్నాయా అనే ప్రశ్నకు ఆయన నేరుగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. తమ సామర్థ్యాలను మాటల్లో కాకుండా ఆచరణలో నిరూపిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ వద్ద 2,000 కిలోమీటర్లకు మించిన పరిధి కలిగిన బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఉన్నట్లు అధికారిక సమాచారం లేదు. ఈ పరిధిలో అరేబియా ద్వీపకల్పం మొత్తం, లెవాంట్ ప్రాంతం, ఈజిప్టులోని అధిక భాగం, గ్రీస్, బాల్కన్ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు చేరుతాయి. అయితే ఇరాన్ అంతరిక్ష కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణుల తయారీకి ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధికారులు గతంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
హద్దుల్లేని ప్రతిదాడులు : ఖమేనీ
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఎదురయ్యే ఎలాంటి ముప్పునైనా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని మొజ్తబా ఖమేనీ ఇటీవల హెచ్చరించారు. ముప్పు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా దానికి తగిన ప్రతిస్పందన ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో క్షిపణుల పరిధిపై స్వీయ పరిమితిని తొలగించినట్లు ఐఆర్జీసీ ప్రకటించడం పశ్చిమాసియాలో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను పెంచుతోంది.
యెమెన్లో వైమానిక దాడులు 22 మంది మృతి
ఇదిలా ఉండగా యెమెన్లో జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజధాని సనా సమీపంలోని అల్-షరియా ప్రాంతంలో జరిగి ఈ ఘటనలో మరో 30 మంది గాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని హూతీ తిరుగుబాటుదారుల ఆధ్వర్యంలోని ఆరోగ్యశాఖ ప్రకటించింది. క్షతగాత్రుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు అధికంగా ఉన్నారని తెలిపింది. ఈ దాడులకు సౌదీ అరేబియానే కారణమని హూతీలు ఆరోపించారు. దక్షిణ యెమెన్లోని ఓ మార్కెట్పై జరిగిన దాడుల్లో 30 మంది మరణించినట్లు హూతీలు ప్రకటించిన మరుసటి రోజే ఈ ఘటన జరిగింది. హర్మూజ్కు తూర్పు వైపున ఓ చమురు రవాణా నౌక నావికా మందుపాతరను ఢీకొని మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు ఇరాన్ సైన్యం వెల్లడించింది. ఆ నౌక తన నావిగేషన్ సంకేతాలను నిలిపివేసి, నిషేధిత ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తోందని ఆరోపించింది. అయితే నౌక ఏ దేశానికి చెందినది? ఎక్కడికి వెళ్తోంది? అనే వివరాలను వెల్లడించలేదు.
గాజాలో వర్షాలతో నిరాశ్రయుల కష్టాలు
మరోవైపు గాజా ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు నిరాశ్రయ పాలస్తీనీయుల కష్టాలను మరింత పెంచాయి. తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న గుడారాల్లోకి నీరు చేరడంతో పరుపులు, దుస్తులు, నిత్యావసర వస్తువులు తడిసిపోయాయి. శిబిరాల్లోని దారులు బురదనీటితో నిండిపోవడంతో బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. యుద్ధం కారణంగా ఇళ్లు కోల్పోయిన 16 లక్షల మందికిపైగా పాలస్తీనీయులు గుడారాలు, తాత్కాలిక నివాసాల్లోనే ఉంటున్నారు. వర్షాలతో మరోసారి కఠినమైన శీతాకాలాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వర్షాకాలంలో గాజాలో 2,94,250 కుటుంబాలకు ఆశ్రయం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఐక్యరాజ్యసమితి మానవతా వ్యవహారాల కార్యాలయం వెల్లడించింది.
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