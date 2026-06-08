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ఇజ్రాయెల్​పై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం- ప్రతీకార దాడులు వద్దంటూ నెతన్యాహుకు ట్రంప్ ఫోన్!

ఇజ్రాయెల్‌లోని సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా క్షిపణులతో దాడి చేసిన ఇరాన్‌- ఇజ్రాయెల్‌ దాడులకు ప్రతికారంగానే తాము దాడికి దిగినట్లు తెలిపిన టెహ్రాన్

Iran Missile Attack On Israel
Iran Missile Attack On Israel (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 6:56 AM IST

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Iran Missile Attack On Israel : పశ్చిమాసియాలో శాంతి ప్రయత్నాలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగేలా ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. ఇజ్రాయెల్‌లోని సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ క్షిపణులు దూసుకెళ్లాయి. లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్ చేసిన వైమానిక దాడులకు ప్రతికారంగానే తాము ఈ చర్యకు దిగినట్లు టెహ్రాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌పై భీకర ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని ఇజ్రాయెల్‌ తెలిపింది. అయితే వెంటనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధానికి ఫోన్‌ చేసి ప్రతీకారదాడుల నిర్ణయాన్ని మానుకోవాలని సూచించారని అంతర్జాతీయ మీడియా తెలిపింది. ఈ ఉద్రిక్తతలతో ఇరాక్‌ సహా పలు దేశాలు తమ గగనతలాలను మూసివేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

కాల్పుల విరమణ తర్వాత తొలి దాడి
ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తర్వాత ఇరాన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై జరిగిన తొలి ప్రత్యక్ష క్షిపణి దాడి ఇదే. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సోమవారం తెల్లవారుజామున ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్‌పై ఇజ్రాయెల్ చేసిన వైమానిక దాడులకు ప్రతికారంగానే తాము ఈ చర్యకు దిగినట్లు టెహ్రాన్ స్పష్టం చేసింది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక సైరన్లు మోగినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాం (ఐడీఎఫ్) వెల్లడించింది. ఇరాన్ మొత్తం 11 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు ప్రకటించింది. వాటన్నింటినీ గగనతలంలోనే విజయవంతంగా అడ్డుకున్నామని తెలిపింది. ఈ దాడిలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరగలేదని వెల్లడించింది. ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలకు మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా ముందస్తు హెచ్చరికలు కూడా పంపించినట్లు పేర్కొంది. భద్రతా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ప్రజలకు సూచించింది. ఇరాన్ చర్యను తీవ్రమైన తప్పిదంగా అభివర్ణించిన ఇజ్రాయెల్, దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఐడీఎఫ్ హెచ్చరించింది. ఇజ్రాయెల్ సైన్యాధ్యక్షుడు లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఎయాల్ జమీర్ మాట్లాడుతూ, గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించిన వెంటనే శత్రుపై పూర్తి స్థాయి శక్తితో దాడి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్‌లోని సైనిక లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్ ప్రతిదాడులు
ఇరాన్ క్షిపణి దాడుల అనంతరం ఇజ్రాయెల్ కూడా వేగంగా ప్రతిస్పందించింది. సోమవారం ఉదయం పశ్చిమ, మధ్య ఇరాన్‌లోని సైనిక లక్ష్యాలపై వైమానిక దాడులు నిర్వహించినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ప్రకటించాయి. ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన సైనిక స్థావరాలు, ఇతర వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళం దాడులు చేపట్టినట్లు వెల్లడించింది. ఈ దాడుల తర్వాత ఇరాన్‌లోని పలు నగరాల్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించినట్లు సమాచారం. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో టెహ్రాన్​లోని ఇమామ్ ఖొమేనీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చే అన్ని విమానాల రాకను ఇరాన్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.

ఇరాక్, సిరియాలో తాత్కాలికంగా గగనతల మూసివేత
ఇజ్రాయెల్‌పై క్షిపణుల వర్షం కురిపించిన అనంతరం భద్రతా పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పశ్చిమ ఇరాన్ గగనతలాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు ఆ దేశం ప్రకటించింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ఈ నిర్ణయం అమల్లో ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. దేశ గగనతలాన్ని వచ్చే 72 గంటల పాటు మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాకీ పౌర విమానయాన సంస్థ ప్రకటించింది. అటు సిరియా కూడా అప్రమత్తమైంది. దక్షిణ సిరియా గగనతలాన్ని 12 గంటల పాటు మూసివేయడంతో పాటు డమాస్కస్​ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.

'ఇరాన్‌తో కుదుర్చే ఒప్పందాన్ని నెతన్యాహు అంగీకరించాల్సిందే'
ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నేతల మధ్య సంప్రదింపులు కూడా జరిగాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడినట్లు అమెరికా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇరాన్ క్షిపణి దాడులకు ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టకుండా ఉండాలని ట్రంప్ నెతన్యాహుకు సూచించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్‌తో అమెరికా కుదుర్చుకునే ఏ ఒప్పందాన్నైనా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు అంగీకరించక తప్పదని పేర్కొన్నారు. తుది నిర్ణయాలు తీసుకునేది అమెరికానేనని, చర్చల దిశను నిర్ణయించేది తానేనని అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు జరిగినప్పటికీ, అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలను కొనసాగించాలనే తన నిర్ణయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. తాజా ఉద్రిక్తతలు ఒప్పంద ప్రక్రియను ప్రభావితం చేయవని తెలిపారు.

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