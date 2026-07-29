పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా స్థావరాలపై విరుచుకుపడ్డ ఇరాన్- సౌదీతో కలిసి అమెరికా దాడులు
పశ్చిమాసియాలో ఆగని ఇరాన్, అమెరికా పరస్పర దాడులు- అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడి- ప్రతీకారంగా ఇరాక్లోని ఇరాన్ అనుకూల ఉగ్రవాద స్థావరాలు, ఆయుధ డిపోలపై అమెరికా, సౌదీ యుద్ధ విమానాలు అటాక్
Published : July 29, 2026 at 7:29 AM IST
US Iran War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో చల్లారేలా కనిపంచడం లేదు. దౌత్యపరమైన చర్చల ద్వారా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మధ్యవర్తులు ప్రయత్నిస్తున్న వేళ ఇరు దేశాలు మళ్లీ పరస్పర దాడులకు దిగాయి. అమెరికా బలగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో మెరుపుదాడి చేసింది. అయితే, ఇరాన్ ప్రయోగించిన అన్ని క్షిపణులను అమెరికా వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నాయని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. తమ బలగాలు అత్యంత అప్రమత్తతతో ఉన్నాయని పేర్కొంది.
అమెరికా బలగాలపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడికి ప్రయత్నించాయని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. మంగళవారం సాయంత్రం 5:45 గంటలకు ఇరాన్ నుంచి బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించాయని పేర్కొంది. అయితే ఇరాన్ క్షిపణులన్నింటినీ విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు చెప్పింది. అమెరికా బలగాలు పూర్తి అప్రమత్తతతో సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
అమెరికా- సౌదీ సంయుక్త దాడులు
మరోవైపు, ఇరాన్ దాడులకు ప్రతీకరంగా టెహ్రాన్ మద్దతుగల మిలీషియా గ్రూపులపై అమెరికా, సౌదీ అరేబియా బలగాలు సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తున్నాయి. తూర్పు ఇరాక్లోని ఇరాన్ మద్దతుగల ఉగ్రవాద శిబిరాలు, ఆయుధ డిపోలు, లాజిస్టిక్స్ కేంద్రాలపై అమెరికా, సౌదీ యుద్ధ విమానాలు విరుచుకుపడ్డాయి. గత 72 గంటల్లో ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివాల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఆధ్వర్యంలో 30కి పైగా డ్రోన్ దాడులు జరగగా, దానికి బలమైన సమాధానంగానే ఈ సంయుక్త వైమానిక దాడులు చేపట్టినట్లు సెంటకామ్ తెలిపింది. ఇరాన్, దాని అనుబంధ సంస్థలు ఈ దాడులను వెంటనే నిలిపివేయాలని హెచ్చరించింది. తూర్పు సౌదీ అరేబియాలోని చమురు మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాక్ నుంచి ఇరాన్ అనుకూల మిలీషియాలు ప్రయోగించిన డ్రోన్లను వరుసగా రెండో రోజు కూడా అడ్డుకుని కూల్చివేసినట్లు సౌదీ అరేబియా తెలిపింది. ఈ పరిణామాలపై దృష్టిసారించిన ఇరాక్ ప్రధాని అలీ అల్-జైదీ సమగ్ర విచారణ జరపాలని దేశీయ భద్రతా సంస్థలను ఆదేశించారు.
అమెరికాతో చర్చల ప్రసక్తే లేదు
ఇరాన్ అభ్యర్థించడంతోనే తాము సైనిక దాడులను నిలిపివేశామని, ఒకవేళ కొత్త సీజ్ఫైర్ ఒప్పందం కుదరకపోతే దాడులు మళ్లీ మొదలవుతాయని ఇటీవల ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అయితే ట్రంప్ వాదనలను ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు జరిపే ప్రణాళికలు ఇరాన్కు లేవని ఆ దేశ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి కాజెమ్ గరీబాబాదీ స్పష్టం చేశారు. ఒమన్ మధ్యవర్తిత్వంతో చర్చలు అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నప్పటికీ, నిబంధనలను నిర్దేశించే హక్కు వాషింగ్టన్కు లేదని తేల్చి చెప్పారు.
అలాగే, హర్మూజ్ జలసంధిపై కూడా ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. హర్మూజ్పై తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని వదులుకునేది లేదని స్పష్టం చేసింది. దక్షిణ షిప్పింగ్ మార్గాల ద్వారా గనుల నివారణ చర్యల బాధ్యత పూర్తిగా ఇరాన్ పరిధిలోనే ఉంటుందని తెలిపింది. హర్మూజ్ జలసంధికి సమీపించే ఏ ఐరోపా యుద్ధనౌక అయినా తమకు లక్ష్యంగా రుతుందని గరీబాబాదీ హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ జలసంధి మునుపటి స్థితికి చేరే ప్రసక్తే లేదని గరీబాబాదీ స్పష్టం చేశారు. తమ దేశ భద్రత కోసం కొత్త మార్గాలను కనుగొన్నామని, యుద్ధం మళ్లీ మొదలైనా సరే వెనక్కి తగ్గేది లేదన్నారు. జలసంధిపై తమ నియంత్రణ జాతీయ రక్షణలో అంతర్భాగమని, దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ వదులుకోబోమని స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న సవాళ్ల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో సముద్ర వాణిజ్య మార్గాల భద్రత కోసం తమ మిలటరీ చర్యలను అమెరికా తీవ్రతరం చేసింది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్పై ఆంక్షలు, దిగ్బంధనాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేసేందుకు 20కి పైగా అమెరికా నౌకాదళ యుద్ధనౌకలు మోహరించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. జులై 28 నాటికి 18 వాణిజ్య నౌకల మార్గాన్ని మళ్లించామని, మరో 2 నౌకలను తనిఖీ చేశామని వెల్లడించింది.
దయచేసి ఆపండి చర్చిద్దామంటూ ఇరాన్ విజ్ఞప్తి- అందుకే దాడులను నిలిపివేశాం : ట్రంప్
AI చిత్రాలతో ట్రంప్ ప్రచార హోరు- అమెరికా సైనిక శక్తి, 2028 రాజకీయ సందేశాలు