ట్రంప్- నెతన్యాహులను హతమార్చితే 58 మిలియన్ డాలర్ల బహుమతి!
'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ భద్రతా దళాల ప్రతిచర్య' పేరిట బిల్లు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఇరాన్ వెల్లడి!
Published : May 19, 2026 at 1:08 PM IST
Iran on Trump Netanyahu Death : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహులను హతమార్చిన వారికి 58 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.560 కోట్లు) బహుమతిని త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఇరాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ ఇబ్రహీమ్ అజీజ్ వెల్లడించారు. 'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ భద్రతా దళాల ప్రతిచర్య' పేరిట బిల్లు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ బిల్లు ప్రకారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అధినేతలను హత్య చేసే ఏ వ్యక్తికైనా లేదా సంస్థకైనా రూ.560 కోట్ల బహుమతిని అధికారికంగా అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు.
ఇజ్రాయెల్- అమెరికా సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో అయతుల్లా ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనకు ప్రతీకారంగా ఈ బిల్లుపై ఇరాన్ పార్లమెంట్లో త్వరలో ఓటింగ్ జరపనున్నట్లు ఇబ్రహీమ్ అజీజ్ వివరించారు. అయితే, ఈ ప్రకటనతో ఉద్రిక్తతలకు ఇరాన్ మరింత ఆజ్యం పోసినట్లైంది. గతేడాది అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ టెహ్రాన్ తనపై హత్యాయత్నం చేస్తే అమెరికా వారిని పూర్తిగా భూమిపై లేకుండా తుడిచిపెట్టేస్తుందని హెచ్చరించారు.