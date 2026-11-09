చర్చలకు సిద్ధమే కానీ బెదిరింపులకు లొంగేది లేదు: ఇరాన్
Iran on US Talks : తమ దేశం ఎలాంటి చర్చలకైనా సిద్ధంగానే ఉందని, అయితే ఏవైనా చర్చలు "న్యాయం సమానత్వం" నిబంధనల ప్రాతిపదికన మాత్రమే జరగాలని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ స్పష్టంచేశారు.
Published : November 9, 2026 at 8:57 PM IST
ఇరాన్ చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని, అయితే ఎటువంటి ఒత్తిళ్లు, బలవంతానికి తలొగ్గబోదని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి చర్చలైనా "న్యాయం- సమానత్వం" ప్రాతిపదికనే జరగాలని చెప్పారు. తాము శాంతియుత మార్గాల ద్వారా హక్కులను సాధించుకోవాలనే భావిస్తున్నామని, అనవసరంగా యుద్ధాల్లోకి దిగాలన్న ఆలోచన తమకు లేదన్నారు. అయితే, విదేశీ శక్తుల బలప్రయోగానికి లేదా బెదిరింపులకు ఇరాన్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ లొంగబోదని ఈ సందర్భంగా తేల్చి చెప్పారు. గత సెప్టెంబరులో ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో కూడా తాను ఇదే విషయాన్ని చెప్పినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇరాన్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ (పెగా) 72వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆయన, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ల ఒత్తిళ్లను ప్రస్తావిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ వార్తా సంస్థ 'ఐఎస్ఎన్ఏ' (ISNA) తెలిపింది.
"యుద్ధం, శాంతి లేని ఈ అనిశ్చిత పరిస్థితికి ముగింపు పలకాలని ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతుల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ మాకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మనం గౌరవప్రదంగా చర్చలు జరిపి, ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. మేము చర్చలను నమ్మే ప్రజలం, చర్చల ద్వారా మన హక్కులను సాధించుకోగలిగినప్పుడు, అనవసరంగా యుద్ధంలోకి ఎందుకు దిగాలి? అయితే, బలవంతానికి లేదా బెదిరింపులకు మేము ఎప్పటికీ లొంగిపోము. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలోని నా ప్రసంగంలోనూ, మేము న్యాయం, సమానత్వం, నిష్పక్షపాత నిబంధనలతో కూడిన చర్చలను కోరుకుంటున్నామని, మా హక్కుల కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నామని చెప్పాను. కానీ, బలవంతానికి మాత్రం మేము తలొగ్గబోం."
--మసూద్ పెజెష్కియన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
మరోవైపు ప్రస్తుత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు టెహ్రాన్ ప్రతిపాదించిన ప్రణాళిక ఇంకా అందుబాటులోనే ఉందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘేయి సోమవారం అన్నారు. అమెరికా తమ డిమాండ్లను అంగీకరిస్తే, వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన 'హర్మూజ్ జలసంధి' ప్రాంతంలో భద్రతను 48 గంటల్లోనే పునరుద్ధరించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను అత్యంత సహేతుకమైన ప్రణాళికగా అభివర్ణించారు. అమెరికా తమ షరతులకు సానుకూలంగా స్పందిస్తే, ఈ ప్రాంతంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. చర్చల మధ్యలో ఇరాన్పై అమెరికా జరిపిన దాడులు చట్టవిరుద్ధమని ఆయన విమర్శించారు. ఇరాన్ డిమాండ్లు అసంబద్ధమైనవని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో చేసిన వాదనలను తోసిపుచ్చారు.
"ఇరాన్ రెండు రోజుల ప్రణాళిక అత్యంత సహేతుకమైనది. ఇది ఇంకా చర్చల్లో భాగంగానే ఉంది. అమెరికా ఇరాన్ డిమాండ్లను నెరవేరిస్తే, రెండు రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో సానుకూల పరిణామాలు నెలకొంటాయి. హర్మూజ్ జలసంధిలో భద్రతను పునరుద్ధరించవచ్చు. అమెరికన్లు తమ సొంత ప్రజల సందేశాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, వారు ఒక నిజాయితీతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.చర్చల మధ్యలో ఇరాన్పై అమెరికా దాడి చేయడం అసంబద్ధమైనది. ఏ నియమం లేదా ప్రమాణం ప్రకారం చూసినా అమెరికా దాడి చట్టవిరుద్ధమైనది, నేరపూరితమైనది."
--ఇస్మాయిల్ బఘేయి, ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి
అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు మధ్యవర్తుల దౌత్య ప్రయత్నాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి అన్నారు. దౌత్యపరమైన కార్యకలాపాలు మందగించాయని తెలిపారు. ఎన్నికల ఫలితాల షాక్ నుంచి పరిస్థితులు సద్దుమణిగి, అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడే వరకు కొంత ఓపిక పట్టాల్సి ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలు మధ్యవర్తుల దౌత్యానికి షాక్ ఇచ్చాయి. మనం కొంచెం వేచి ఉండాలి. గత కొన్ని రోజులుగా ఎటువంటి పురోగతి లేదు, దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాలే. ఇవి చివరికి అందరికీ షాక్గా మారాయి. పరిస్థితి సద్దుమణగడానికి, మధ్యవర్తులు దౌత్య పర్యటనలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి పరిస్థితులు మళ్లీ అనుకూలంగా మారడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. మనం కొంచెం సహనంగా ఉండాలి." అని అన్నారు.
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