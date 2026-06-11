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హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసేసిన ఇరాన్- ప్రపంచ వాణిజ్యానికి భారీ షాక్!

అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటన- హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా ప్రయాణించే నౌకలపై దాడులు తప్పవని ఐఆర్‌జీసీ హెచ్చరిక

Hormuz Strait
Hormuz Strait (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 7:09 AM IST

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Hormuz Strait Closed : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. అమెరికా తాజాగా ఇరాన్‌పై జరిపిన దాడుల నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) ప్రకటించింది. ఇకపై ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే అన్ని నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన నెలకొంది.

ఐఆర్‌జీసీ తన అధికారిక టెలిగ్రామ్ వేదికగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో, "ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితులు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో తక్షణమే హర్మూజ్ జలసంధిని అన్ని నౌకలకు మూసివేస్తున్నాం. చమురు ట్యాంకర్లు, వాణిజ్య నౌకలు సహా ఏ నౌకైనా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించేందుకు ప్రయత్నిస్తే లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం" అని స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషించే హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర మార్గంలో జరిగే చమురు రవాణాలో గణనీయమైన భాగం ఈ జలసంధి ద్వారానే సాగుతుంది. ఇదే సమయంలో హర్మూజ్ ప్రాంతంలో అమెరికా బలగాలు, ఇరాన్ నౌకాదళ విభాగాల మధ్య కాల్పులు జరిగినట్లు ఇరానియన్ మీడియా కథనాలను ఉటంకిస్తూ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అమెరికా బలగాలు బందర్ అబ్బాస్, సిరిక్, ఖేష్మ్ ద్వీపం, హెంగామ్ ద్వీపం పరిసర ప్రాంతాల్లోని తీర ప్రాంత లక్ష్యాలపై దాడులు జరిపినట్లు సమాచారం.

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