ఇకపై అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలే మా లక్ష్యం- గల్ఫ్లోని ఆర్థిక సంస్థలపైనా గురిపెడతాం: ఇరాన్ వార్నింగ్
ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్ల వర్షం- ఇకపై గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి టెక్ దిగ్గజాలే లక్ష్యమని స్పష్టం- గల్ఫ్ దేశాల్లో బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలపై గురిపెడతామని వెల్లడి
Published : March 11, 2026 at 4:17 PM IST
Iran Attack On Google And Microsoft : ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాల్లో అమెరికా స్థావరాలపై ప్రతీకార దాడులు చేస్తూ చమురు ధరలకు ఆజ్యం పోసిన ఇరాన్, ఇప్పుడు టెక్ సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకోనున్నట్లు ప్రకటించింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందిస్తూ, యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్కు సహకరిస్తున్నాయనే కారణంతో పశ్చిమాసియాలో ఉన్న గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబీఎమ్, ఎన్వీడియా వంటి దిగ్గజ సంస్థల మౌలిక వసతులను ధ్వంసం చేయాలని నిర్ణయించింది. అంతేకాదు, ఇకపై గల్ఫ్ దేశాల్లో బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలపై గురిపెట్టనున్నట్లు ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది.
ఇరాన్ సైన్యం ఇరాక్, బహ్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా భారీ క్షిపణులతో తాజాగా దాడులు చేస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ వాటిని అడ్డుకుంటోంది. టెల్ అవీవ్లో ఒక ప్రాంతాన్ని క్షిపణి తాకినట్లు సమాచారం. ఇజ్రాయెల్ ఛానల్ 12 కథనం ప్రకారం, గంట వ్యవధిలో ఇరాన్ రెండోసారి క్షిపణి దాడులు చేయగా, మధ్య ఇజ్రాయెల్ అంతటా ప్రమాద హెచ్చరిక సైరన్లు మోగాయి. క్షిపణులన్నింటినీ అడ్డుకున్నామని ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ (ఐడీఎఫ్) పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బేస్లపై 37వ విడత దాడులు నిర్వహించినట్లు ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ ప్రకటించింది. 'ఖోరంషహర్' అనే సూపర్ క్షిపణులతో మూడు గంటల పాటు నిరంతరాయంగా దాడులు కొనసాగించినట్లు తెలిపింది. దక్షిణ టెల్ అవీవ్లోని హేలా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సెంటర్పై రెండోసారి దాడి జరిగింది. బీర్ యాకూబ్, పశ్చిమ జెరూసలేం, హైఫాలోని సైనిక ప్రాంతాలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. శత్రువు పూర్తిగా లొంగిపోయే వరకు తమ దాడులు ఆగవని ఐఆర్జీసీ స్పష్టం చేసింది. ఇకపై మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లోని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబీఎం, ఎన్వీడియా వంటి టెక్ దిగ్గజ సంస్థల కార్యాలయాలు, క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వర్లను లక్ష్యంగా చేసుకోనున్నట్లు ఐఆర్జీసీ అనుబంధ మీడియా తస్నిమ్ తెలిపింది. ఆయా టెక్ సంస్థల సాంకేతికను ఉపయోగించుకునే ఇజ్రాయెల్ తమపై దాడిచేస్తోందని ఐఆర్జీసీ చెప్పినట్లు తస్నిమ్ పేర్కొంది.
300 బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడి!
ఇరాన్ తమపై 300 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించిందని, వాటిలో దాదాపు సగం క్లస్టర్ బాంబు వార్హెడ్లను కలిగి ఉన్నాయని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు పేర్కొన్నాయి. మంగళవారం నాడు చాలా జరిగిన ఈ దాడిలో చాలా క్షిపణులను తాము అడ్డుకున్నామని పేర్కొంది. అయితే ఒక క్షిపణి మాత్రం జెరూసలెం సమీపంలోని బీట్ షెమెస్ సమీపంలోని పడిపేలిపోయిందని ఐడీఎఫ్ తెలిపింది. అయితే దీని వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి అపాయం జరగలేదని స్పష్టం చేసింది.
2008 క్లస్టర్ మునిషన్స్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం క్లస్టర్ బాంబు వార్హెడ్లను ప్రయోగించడంపై నిషేధం విధించారు. కానీ దీనిపై ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు సంతకాలు చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ క్లస్టర్ బాంబు వార్హెడ్లను విచక్షణారహితంగా డజన్ల కొద్దీ ప్రయోగిస్తోందని ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది. ఇప్పటి వరకు ఇరాన్ చేసిన దాడుల వల్ల ఇజ్రాయెల్లో 12 మంది మరణించగా, 2 వేల మందికి పైగా గాయపడ్డారని ఆ దేశ ఆరోగ్యశాఖాధికారులు తెలిపారు.
చమురు క్షేత్రాలపై దాడి!
సౌదీ అరేబియాలోని షేబా చమురు క్షేత్రం వైపు వస్తున్న ఐదు డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు సౌదీ రక్షణ శాఖ తెలిపింది. ఇక్కడ రోజుకు 10 లక్షల బారెళ్ల చమురు ఉత్పత్తి అవుతుంది. కువైట్లోని అమెరికా సైనిక ప్రధాన కార్యాలయంపై ఇరాన్ 4 క్షిపణులను ప్రయోగించింది. కువైట్ నేషనల్ గార్డ్ ఎనిమిది ఇరాన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసింది. దుబాయ్ విమానాశ్రయం వద్ద రెండు డ్రోన్లు పడి నలుగురు గాయపడ్డారు. అయినా విమాన రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదు. యూఏఈలోని రస్ అల్-ఖైమా తీరంలో ఒక కంటైనర్ నౌకపై గుర్తు తెలియని క్షిపణి దాడి జరగ్గా నౌక దెబ్బతింది. అయితే సిబ్బంది సురక్షితంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్ దాడులతో బహ్రెయిన్ వ్యాప్తంగా సైరన్లు మోగడంతో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అక్కడి ప్రభుత్వం కోరింది. బహ్రెయిన్ మనామాలోని అమెరికా నౌకాదళ ప్రధాన కార్యాలయంపై ఇరాన్ డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది.
నివాస గృహాలపై దాడి
ఇరాక్లోని బాగ్దాద్లో ఒక నివాస గృహంపై డ్రోన్ పడింది. అర్బిల్ విమానాశ్రయం సమీపంలోని అమెరికా సైనిక కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న డ్రోన్ను ఇరాక్ సైన్యం కూల్చివేసింది. తమపై జరిగిన క్షిపణి దాడిని సైన్యం అడ్డుకుందని ఖతార్ తెలిపింది. దేశంలో భద్రతా ముప్పు పెరిగినందున ప్రజలు ఎవరూ ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దని హెచ్చరించింది. హోర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలను అడ్డుకుంటామన్న ఇరాన్ హెచ్చరికలను ఖతార్ ఖండించింది. ఇది ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత ప్రమాదకరమని ఖతార్ మంత్రి మొహమ్మద్ బిన్ అబ్దులజీజ్ అల్-ఖులైఫీ విమర్శించారు.