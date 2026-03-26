హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ 'టోల్' వసూల్- స్పందించిన భారత్
పశ్చిమాసియాలో అంతకంతకూ ముదురుతున్న యుద్ధం- హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న నౌకలపై ఇరాన్ టోల్ విధానాన్ని విధిస్తోందని ఓ నివేదిక వెల్లడి
Published : March 26, 2026 at 11:56 AM IST
Toll System In Hormuz : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న కొద్దీ హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ పట్టు సాధిస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా శత్రు దేశాల నౌకలను అనుమతించట్లేదు. అయితే ఇరాన్కు చెందిన 'ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్' (IRGC) ఈ జలసంధిలో ఒక టోల్ బూత్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు షిప్పింగ్ న్యూస్ వెబ్సైట్ లాయిడ్స్లిస్ట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. హర్మూజ్ గుండా ప్రయాణించే నౌకలు పూర్తి పత్రాలను సమర్పించి, క్లియరెన్స్ కోడ్లను పొంది, ఐఆర్జీసీ పర్యవేక్షణలో ఒకే నియంత్రిత కారిడార్ గుండా ప్రయాణించడానికి అంగీకరించాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించింది. మార్చి 13 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 26 నౌకలు ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణించాయని స్పష్టం చేసింది. ఐఆర్జీసీ టోల్ బూత్ విధానం కింద ముందుగా ఆమోదించిన మార్గంలో ఈ నౌకలు వెళ్లాయని తెలిపింది.
టోల్ వసూల్ వార్తలను ఖండించిన భారత్
హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై రుసుము లేదా టోల్ విధిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై భారత్ స్పందించింది. ఇరాన్ టోల్ విధానాన్నిభారత షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ తోసిపుచ్చింది. అవన్నీ నిరాధారమైన వార్తలని కొట్టిపారేసింది. ఈ కీలకమైన సముద్ర మార్గం నౌకాయాన స్వేచ్ఛను నిర్ధారించే అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల పరిధిలో ఉందని పునరుద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు భారత నౌకాయాన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేశ్ సిన్హా ప్రకటన చేశారు. "హర్మూజ్ ఒక అంతర్జాతీయ జలసంధి. అంతర్జాతీయ ఒప్పందాల ప్రకారం హర్మూజ్ జలసంధిని దాటే నౌకలపై ఎలాంటి రుసుములు విధించలేరు. హర్మూజ్లో టోల్ వసూలు అనే వార్తలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. అవన్నీ నిరాధారమైన వార్తలు. " అని రాజేశ్ నిన్హా పేర్కొన్నారు.
భారత్కు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చిన ఇరాన్
మరోవైపు, పశ్చియాసియాలో సంక్షోభం ముదురుతున్న వేళ భారత్కు ఊరట కల్పించే నిర్ణయం తీసుకుంది ఇరాన్. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా భారత్ సహా తమ మిత్రదేశాలైన చైనా, రష్యా, భారత్, ఇరాక్, పాకిస్థాన్ నౌకలు వెళ్లేందుకు అనుమతిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తమతో శత్రుత్వం లేని దేశాలకు చెందిన నౌకలను హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించేందుకు అనుమతిస్తామని పేర్కొంది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ ముంబయిలోని ఇరాన్ కాన్సులేట్ జనరల్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది.
హర్మూజ్ను తెరవాలని ఐరాస చీఫ్ విజ్ఞప్తి
హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ పంటల కాలం సయమంలో హర్మూజ్ జలసంధిని దీర్ఘకాలంగా మూసివేయడం వల్ల చమురు, గ్యాస్, ఎరువుల రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. యుద్ధాన్ని తక్షణమే ముగించాలని ఇరుపక్షాలను కోరారు.
కాల్పుల విరమణకు ఇరాన్ నో
కాగా, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంత వేగం ముగిసేలా కనిపించట్లేదు. పశ్చిమాసియాలో కాల్పుల విరమణకు అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనను ఇరాన్ అంగీకరించలేదు. తమ డిమాండ్లు నెరవేరినప్పుడు, తాము నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మాత్రమే యుద్ధం ముగుస్తుందని కుండబద్దలు కొట్టింది. అప్పటివరకు శత్రు దేశాలపై భారీ స్థాయిలో దాడులు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తోన్న పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణను ఇరాన్కు ప్రతిపాదించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఇప్పటివరకు ఇరాన్పై 15వేల బాంబులతో దాడి
యుద్ధం ప్రారంభమైన ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరాన్పై 15వేల బాంబులు జారవిడిచినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. గతేడాది జూన్లో చేసిన దాడులతో పోలిస్తే నాలుగు రెట్లు అధికమని వెల్లడించింది. యుద్ధం మొదలైన తొలి రోజుల్లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు నిత్యం వెయ్యి బాంబులను జారవిడిచినట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కట్జ్, ఐడీఎఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఇయాల్ జమీర్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.