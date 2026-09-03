భారత్-ఇరాన్ వాణిజ్య ఒప్పందం జరుగుతుందని అనుకోవడం లేదు : అమెరికా
తమ ఆంక్షల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇరాన్కు ఏ దేశమైనా సహకరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వార్నింగ్
Published : September 3, 2026 at 6:49 AM IST
US on India Iran Trade Agreement : భారత్- ఇరాన్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం జరుగుతుందని భావించడం లేదని అమెరికా అభిప్రాయపడింది. తమ ఆంక్షల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇరాన్కు ఏ దేశమైనా సహకరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో హెచ్చరించారు. బిష్కెక్లో జరిగిన ఎస్సీవో సదస్సులో ప్రధాని మోదీ, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ భేటీపై రూబియో స్పందించారు. ప్రతి దేశానికీ ఒక స్వతంత్ర విదేశాంగ విధానం ఉంటుందని, ప్రపంచంలోని చాలాదేశాలు ఇరాన్తో మాట్లాడుతాయని చెప్పారు. అమెరికా విధానం చాలా స్పష్టంగా ఉందని రూబియో తెలిపారు. అమెరికా ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు ఇరాన్కు ఏ దేశమూ సాయం చేయకూడదన్నారు. ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చడానికి, అణ్వాయుధాల తయారీకి ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలను ఇరాన్కు ఎవరూ చూపకూడదని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ ఏ దేశమైనా అలా చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే వారిపై కూడా ఆంక్షలు విధించాల్సి వస్తుందని రూబియో స్పష్టం చేశారు.