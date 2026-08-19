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ట్రంప్‌వి పగటి కలలు- వాటిని మేము సరిచేస్తాం: హార్ముజ్ జలసంధిపై డొనాల్డ్ ప్రకటనపై స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్

హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్‌పై ఇరాన్ కౌంటర్ - ట్రంప్ భమలు తొలగిస్తామని వెల్లడి

Iran Hits Back Trump
ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాది (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 7:05 AM IST

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Iran Hits Back Trump : ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పశ్చిమాసియాలో కొత్త ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. ఈ జలమార్గాన్ని ఏకంగా కొత్త అమెరికా భూభాగంగా అభివర్ణిస్తూ ఏఐ ద్వారా ద్వారా రూపొందించిన చిత్రాన్ని ఆయన తన సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. దీనిపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ట్రంప్ తీరు ఇరాన్ సార్వభౌమాధికారాన్ని సవాల్ చేసేలా ఉందని ఉన్నాయని ఇరాన్ మండిపడింది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను పిచ్చి ప్రేలాపనలుగా అభివర్ణించింది. ఒకవేళ ఆయన ఈ పగటి కలల నుంచి బయటకు రాకపోతే తాము ఆ ఆ భ్రాంతిని తొలగిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాది ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.

"ట్రంప్ పర్షియన్ గల్ఫ్ పేరును సరిగ్గా రాసినందుకు సంతోషం. కానీ, హార్ముజ్ జలసంధిపై ఆయన భ్రాంతి త్వరలోనే తొలగిపోతుంది. అది పరిస్థితుల వల్లనా లేదా మేమే సరిదిద్దాలా అన్నది ట్రంప్ నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ భ్రాంతిగ్రస్తుడికి త్వరలోనే సరైన సమాధానం అందుతుంది"
- ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి కాజెం ఘరీబాబాది

'అమెరికా తన సామర్థ్యానికి మించి ఊహించుకుంటోంది'
ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నూతన అధిపతి మొహ్సెన్ రెజాయ్ కూడా అమెరికా వైఖరిని ఎండగట్టారు. అమెరికా తన సామర్థ్యానికి మించి ఊహించుకుంటోందని విమర్శించారు. 'వాషింగ్టన్ నుంచి హార్ముజ్ జలసంధికి 7 వేల మైళ్ల దూరం ఉంది. కానీ, ఆ జలమార్గాన్ని నియంత్రించలేక అమెరికా పడుతున్న కష్టం అంతకు మించి ఉంది. తమ ఆధీనంలో లేని ప్రాంతాన్ని సొంతం అని చెప్పుకోవడం అమెరికా పగటి కలలకు నిదర్శనం. పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో ఇప్పుడు 'పోస్ట్-అమెరికన్' శకం మొదలైంది' అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవాలను గుర్తించకుండా కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కావడం అమెరికాకు అలవాటుగా మారిందని ఆయన చురకలు అంటించారు.

ఇదిలా ఉండగా, హార్ముజ్ జలసంధి గుండానే ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో అధిక భాగం జరుగుతుందని, అక్కడ అమెరికా నావికాదళం విధించిన దిగ్బంధం అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. అమెరికా ప్రకటనలను ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. 14 అంశాల ఒప్పందం ప్రకారం, అమెరికా తన హామీలను నెరవేర్చే వరకు హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మ్యాజిక్‌లు చేయడం ఆపేయండి: ఇరాన్ స్పీకర్ ఘాటు విమర్శలు
ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన చర్చలు, అమెరికా అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై టెహ్రాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబఫ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇరాన్‌పై ఆర్థిక, సైనికపరమైన ఒత్తిడిని పెంచడం ద్వారా గతంలో కుదిరిన ఒప్పందాలకు మించి అదనపు రాయితీలను సాధించవచ్చని అమెరికా భావిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్, అమెరికా వార్ సెక్రటరీ పిేట్ హెగ్‌సెత్ తదితరులను ప్రస్తావిస్తూ, ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చే విషయంలో వారు తమ స్థాయికి మించి వ్యవహరిస్తున్నారని ఘాలిబఫ్ విమర్శించారు. అటువంటి బెదిరింపు చర్యల వల్ల ఇరాన్ ఎలాంటి అదనపు రాయితీలకు తలవంచదని స్పష్టం చేశారు. మ్యాజిక్ చేసి అద్భుతాలు సృష్టిస్తారంటూ ఆ బృందంపై ఆధారపడటం ఆపి, మీరు సృష్టించిన గందరగోళాన్ని మీరే సరిదిద్దుకోవాలని అమెరికాకు సూచించారు. పరిస్థితులను చక్కదిద్దే బాధ్యతను ఆ అధికారులపై ఉంచి అమెరికా నాయకత్వం చేతులు దులుపుకోవడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. అమెరికా సృష్టించిన సమస్యలను ఆ దేశమే స్వయంగా సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు.

'ఇక హర్మూజ్ జలసంధి​ అమెరికాలో భాగం'- డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ప్రకటన

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TAGGED:

DONALD TRUMP HORMUZ CLAIM
STRAIT OF HORMUZ CONFLICT
IRANIAN MINISTER KAZEM GHARIBABADI
IRAN VS US
IRAN HITS BACK TRUMP

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