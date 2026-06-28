హర్మూజ్లో నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అమెరికా- వైమానిక దాడులతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ!
టెహ్రాన్ సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా బాంబుల వర్షం- దాడులను కొనసాగిస్తే చర్చలను నిలిపివేస్తామని హెచ్చరించిన ఇరాన్- చమురుతో పనామా జెండాతో వెళుతున్న ట్యాంకర్పై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు అమెరికా ఆరోపణ
Published : June 28, 2026 at 8:54 PM IST
US Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మళ్లీ మొదటికి వచ్చేలా కనిపిస్తున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజు అమెరికా, ఇరాన్ పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకల కోసం ఒమన్ ఓ ప్రత్యామ్నాయ రవాణా నడవాను ప్రతిపాదించగా ఇరాన్ విభేదించింది. ఆ మార్గం గుండా వెళుతున్న రెండు నౌకలపై శుక్ర, శనివారాల్లో డ్రోన్ దాడులు చేసింది. ఇది అమెరికా ఆగ్రహానికి కారణమైంది. వెంటనే అగ్రరాజ్యం ఇరాన్పై వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. శనివారం చేపట్టిన దాడులకు కొనసాగింపుగా ఆదివారం కూడా టెహ్రాన్ సైనిక స్థావరాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించింది.
అలా జరిగితే ఇరాన్ ఇక ఉనికిలోనే ఉండదు!
హర్మూజ్ జలసంధికి సమీపంలో ఇరాన్కు చెందిన నిఘా మౌలిక సదుపాయాలు, తీరప్రాంత రాడార్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు, మందుపాతరలను అమర్చే సామర్థ్యాలపై దాడులు చేసినట్లు US సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ పదేపదే ఉల్లంఘిస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. చమురు నౌకలపై ఇరాన్ మళ్లీ దాడులుచేస్తే సంయమనం పాటించే ప్రసక్తే లేదన్నారు. అప్పుడు సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందన్నారు. అదే కనుక జరిగితే ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ ఇక ఉనికిలోనే ఉండదని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
అమెరికా దాడులకు ఇరాన్ కూడా ప్రతీకార చర్యలు
అమెరికా దాడులకు ఇరాన్ కూడా ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టింది. కువైట్లోని అల్ అసద్ వైమానిక స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్-IRGC తెలిపింది. బహ్రెయిన్లో అమెరికా ఫిఫ్త్ ఫ్లీట్ నావల్ బేస్ వద్ద ఉన్న 8కీలక సైనిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడించింది. తమ గగనతలంలోకి దూసుకొచ్చిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకున్నామని కువైట్ సైన్యం తెలిపింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం జరగలేదని పేర్కొంది. ఇరాన్ దాడుల్లో ఎనిమిది అంతస్తుల భవనం స్పల్పంగా దెబ్బతిందని బహ్రెయిన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఇరాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా తమపై దాడులు చేస్తోందని మండిపడింది.
'హర్మూజ్ పూర్తిగా మా నియంత్రణలోనే ఉంటుంది'
హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోనే ఉంటుందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి అన్నారు. రానున్న 30 రోజుల పాటు హర్మూజ్ తమ పర్యవేక్షణలో ఉంటుందని అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయిన తర్వాత, జలసంధిని పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు. హర్మూజ్ నిర్వహణ బాధ్యత తమదేనని స్పష్టంచేశారు. ఈ విషయంలో ఎవరైనా జోక్యం చేసుకున్నా లేదా ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకున్నా పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని హెచ్చరించారు. అమెరికా దాడులను కొనసాగిస్తే యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగించేందుకు జరుగుతున్న చర్చలను నిలిపివేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది.
'పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ బాంబుల మోత'
ఇదిలా ఉండగా, కొద్దిరోజులుగా సద్దుమణిగిన పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు చెలరేగడం, గల్ఫ్ దేశాలైన బహ్రెయిన్, కువైట్లకు తీవ్ర కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. గతంలో ఈ రెండు దేశాలపై ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడడంతో, భారీ స్థాయిలో, ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరిగినట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. తాజాగా మరోసారి ఇరాన్ దాడులకు తెగబడుతుందన్న ఉద్దేశంలో ముందస్తుగానే మధ్యవర్తిగా ఉన్న పాక్ను సాయం కోరినట్లు సమాచారం.
ఇటీవల, చమురుతో పనామా జెండాతో వెళుతున్న ట్యాంకర్పై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు అమెరికా బలగాలు ఆరోపించాయి. అయితే, ప్రతిదాడికి దిగడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. టెహ్రాన్ లక్ష్యాలపై యూఎస్ బలగాలు బాంబులు పేల్చాయి. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదర్చడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన పాకిస్థాన్ మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది. తాజా పరిస్థితులపై పాకిస్థాన్ డిప్యూటీ ప్రధాని ఇషాక్ దార్, బహ్రెయిన్ విదేశాంగశాఖ మంత్రి రషీద్ అల్ జయాని ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై విస్తృతంగా చర్చించినట్లు పాక్ విదేశాంగశాఖ కార్యాలయం పేర్కొంది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అవగాహన పెంపొందించడంలో పాక్ నిర్మాణాత్మక పాత్రను అల్ జయానీ అభినందించినట్లు తెలిపింది.
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