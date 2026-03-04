'అమెరికాతో చర్చలు లేవు- యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తాం'- వారిని చంపేస్తామని ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు సహకరిస్తే శత్రువుగా భావిస్తామని ఇరాన్ ప్రకటన -యుద్ధం సమయంలో ఏ వైపు ఉండాలో తేల్చుకోవాలని హితవు
Published : March 4, 2026 at 3:55 PM IST
Iran on US Talks : ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం అయతొల్లా ఖమేనీ సన్నిహితుడు మహ్మద్ మొక్బర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాతో చర్చలకు దిగివచ్చే ఉద్దేశం తమకు లేదని తేల్చిచెప్పారు. వీలైనంత కాలం యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తామని ఇరాన్ స్టేట్ అధికారిక టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
మరోవైపు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులకు మద్దతుగా ఏమైనా మాట్లాడినా, చేసినా కఠినంగా శిక్షిస్తామని ఇరాన్ జ్యుడిషీయరి చీఫ్ ఘోలామ్ హుస్సేన్ మొహసేనీ ఎజెహీ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ స్టేట్ టీవీకి ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన ఇరాన్ శత్రువులకు ఏ విధంగా సహకరించినా మరణశిక్ష విధించే అవకాశాలు ఉంటాయన్నారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇరాన్కు శత్రువుగానే భావిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. యుద్ధం సమయంలో వారు శత్రువుల వైపు ఉంటారో లేక ఇస్లామిక్ విధానాల వైపు తేల్చుకోవాలని ఘోలామ్ హుస్సేన్ స్పష్టం చేశారు.