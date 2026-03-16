ఇరాన్ ప్రపంచానికి ముప్పుగా తయారైంది- దాన్ని అంతం చేస్తాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇజ్రాయెల్ సాయంతో ఇప్పుడు ఇరాన్ ముప్పును అంతం చేశాం: ట్రంప్
Published : March 16, 2026 at 10:56 PM IST
Trump Says Iran Has Become A Threat : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్ 47 ఏళ్లుగా ప్రపంచానికి ముప్పుగా తయారైందని, ఇజ్రాయెల్ సాయంతో ఆ ముప్పును అంతం చేస్తామని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఇరాన్లోని 7వేలకు పైగా లక్ష్యాలను దాడులు చేశామని, అందులో అధిక భాగం వాణిజ్య, సైనిక స్థావరాలేనని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా తమ సేనలు క్షిపణులు, డ్రోన్లు తయారు చేసే పరిశ్రమలపై దాడులు చేసినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. సోమవారం కూడా అలాంటి 3 కేంద్రాలపై దాడులు చేసినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు తమ దాడుల్లో గత వారం వ్యవధిలో వందకు పైగా ఇరాన్ నౌకలు ధ్వంసమయ్యాయని, దీనితో ఆ దేశానికి చెందిన నౌకాదళం, వాయుసేన దాదాపు అంతం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | On US Operations in Iran, US President Donald Trump says, " since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across iran, and these have been mostly commercial and military targets. we've achieved a 90 per cent reduction in their ballistic missile… pic.twitter.com/mVMJP5zJrJ— ANI (@ANI) March 16, 2026