ఇరాన్‌ ప్రపంచానికి ముప్పుగా తయారైంది- దాన్ని అంతం చేస్తాం: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌

ఇజ్రాయెల్‌ సాయంతో ఇప్పుడు ఇరాన్ ముప్పును అంతం చేశాం: ట్రంప్‌

Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 10:56 PM IST

Trump Says Iran Has Become A Threat : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ ఇరాన్​పై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్ 47 ఏళ్లుగా ప్రపంచానికి ముప్పుగా తయారైందని, ఇజ్రాయెల్ సాయంతో ఆ ముప్పును అంతం చేస్తామని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఇరాన్​లోని 7వేలకు పైగా లక్ష్యాలను దాడులు చేశామని, అందులో అధిక భాగం వాణిజ్య, సైనిక స్థావరాలేనని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా తమ సేనలు క్షిపణులు, డ్రోన్లు తయారు చేసే పరిశ్రమలపై దాడులు చేసినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. సోమవారం కూడా అలాంటి 3 కేంద్రాలపై దాడులు చేసినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు తమ దాడుల్లో గత వారం వ్యవధిలో వందకు పైగా ఇరాన్​ నౌకలు ధ్వంసమయ్యాయని, దీనితో ఆ దేశానికి చెందిన నౌకాదళం, వాయుసేన దాదాపు అంతం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు.

