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హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత నౌకలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించవచ్చు : ఇరాన్

Iran On India Ships Navigation : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. హర్మూజ్‌లో భారత నౌకలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించవచ్చని ప్రకటించింది.

Iran On India Ships Navigation
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 5:03 PM IST

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హర్మూజ్ జలసంధిలో తాము విధించిన ఆంక్షల నుంచి భారత నౌకలకు మినహాయింపులు కల్పించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఆ జలసంధిలో భారత నౌకలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించవచ్చని తెలిపింది. భారత్‌తో పాటు చైనా, ఇరాక్, ఖతార్ దేశాల నౌకలకు ఈ రవాణా నిబంధనల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ పార్లమెంట్‌లోని జాతీయ భద్రత, విదేశాంగ విధాన కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు అహ్మద్ హయత్ మొఘద్దమ్ వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

INDIAN SHIPS ON HORMUZ STRAIT
MIDDLE EAST WAR UPDATE
HORMUZ STRAIT INDIAN SHIPS
INDIA IRAN RELATIONS

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