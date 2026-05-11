హర్మూజ్పై ఇరాన్ కొత్త రూల్స్- టోల్ ఫీజు కడితేనే ఎంట్రీ- భారత్కు మినహాయింపు
హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఉక్కుపాదం- నౌకల రాకపోకలపై కొత్త ఆంక్షలు, టోల్ ఫీజు వసూలు- అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి భారీ షాక్ హర్మూజ్ జలసంధిలో వెళ్లే నౌకలకు ఇరాన్ అనుమతి తప్పనిసరి
Published : May 11, 2026 at 6:04 PM IST
Iran Hormuz Toll Charges : ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 20 శాతం రవాణా జరిగే అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి నియంత్రణను సాధించింది. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఈ మార్గంలో నౌకలను అడ్డుకుంటున్న ఇరాన్, ఇప్పుడు ఏకంగా టోల్ ఫీజు వసూలు చేసేందుకు అధికారికంగా కొత్త నిబంధనలను అమలులోకి తెచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు ఇచ్చే దేశాలకు తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తోంది. అసలు ఇరాన్ కొత్త రూల్స్ ఏంటి? ఏయే దేశాలకు అనుమతి లభిస్తోంది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
నౌకల రాకపోకలపై కొత్త ఆంక్షలు, టోల్ ఫీజు వసూలు
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ జర్నల్ లాయిడ్స్ లిస్ట్ కథనం ప్రకారం హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకల కోసం ఇరాన్ పర్షియన్ గల్ఫ్ స్ట్రెయిట్ అథారిటీ పేరిట ఒక కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మార్గంలో వెళ్లాలనుకునే ప్రతి నౌకా ముందుగా అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు, టోల్ ఫీజు చెల్లించడం తప్పనిసరి. దీని కోసం వెసెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిక్లరేషన్ పేరుతో ఒక ఫామ్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో దాదాపు 40కి పైగా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. నౌక పేరు, గుర్తింపు నంబర్, నౌక యజమాని, ఇన్సూరెన్స్ వివరాలు, ఏ దేశం నుంచి వస్తోంది? ఎక్కడికి వెళ్తోంది? నౌకలో ఉన్న సిబ్బంది, సరకు వివరాలు ఇలా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పక్కాగా మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటిని పరిశీలించిన తర్వాత నౌకలకు తదుపరి సూచనలు ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియజేస్తారు. అయితే, తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఇరాన్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఈ టోల్ ఫీజు ద్వారా వచ్చిన తొలి ఆదాయాన్ని కూడా ఇరాన్ ఇప్పటికే అందుకున్నట్లు ఆ దేశ పార్లమెంట్ డిప్యూటీ స్పీకర్ గత నెలలోనే ప్రకటించారు. కొన్ని నౌకలు రవాణా అనుమతి కోసం 2 మిలియన్ డాలర్ల వరకు చెల్లించినట్లు షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ జర్నల్ లాయిడ్స్ లిస్ట్ కథనం పేర్కొంది.
అమెరికాకు మద్దతిచ్చే దేశాల నౌకలకు నో ఎంట్రీ
అయితే హర్మూజ్ జలసంధిలో కొన్ని దేశాలకు ప్రవేశం లేదు. ఎవరిని అనుమతించాలి, ఎవరిని అడ్డుకోవాలి అనేది పూర్తిగా ఇరాన్ నిర్ణయమే. ముఖ్యంగా తమ దేశంపై ఆంక్షలు విధిస్తున్న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు మద్దతు ఇచ్చే దేశాల నౌకలను ఏమాత్రం అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ తేల్చి చెప్పింది. అమెరికాకు మద్దతు ఇస్తే హర్మూజ్ జలసంధి తలుపులు మీ కోసం శాశ్వతంగా మూసుకుపోతాయని బహ్రెయిన్కు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇదే సమయంలో భారత్కు ఒక ఊరట లభించింది. ఇరాన్తో జరిపిన ప్రత్యేక చర్చల ఫలితంగా భారత్, పాకిస్థాన్ జెండాలు ఉన్న నౌకలకు మాత్రం హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించేందుకు ఇరాన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
ఎవరూ టోల్ ఫీజు చెల్లించవద్దంటూ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త ఆంక్షలు
ఇరాన్ ఆంక్షల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఇది చరిత్రలోనే అతిపెద్ద చమురు సరఫరా షాక్గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చర్యలను అమెరికా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇరాన్ అధికారులకు ఎవరూ టోల్ ఫీజు చెల్లించవద్దంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. అంతేకాదు, ఇరాన్ పోర్టులను సైతం అమెరికా బ్లాక్ చేస్తోంది. ఈ పరిణామాలతో పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసే సూచనలు కనిపించడం లేదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
