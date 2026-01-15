ETV Bharat / international

'మళ్లీ ఆ తప్పు చేయొద్దు'- ట్రంప్​నకు ఇరాన్ వార్నింగ్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ

Published : January 15, 2026 at 9:05 AM IST

Iran On Trump : ఇరాన్‌లో కొనసాగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో అక్కడి పరిస్థితులు రోజురోజుకూ ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో చేసిన తప్పును మళ్లీ పునరావృతం చేయొద్దంటూ వాషింగ్టన్‌కు ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు.

మళ్లీ అదే ఫలితం వస్తుంది!
బుధవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ఫాక్స్ న్యూస్ వ్యాఖ్యాత బ్రెట్ బేయర్ అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన అరాఘ్చీ, ఇరాన్‌లో జరుగుతున్న నిరసనలకు మద్దతుగా అమెరికా ఏవైనా చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటుందా? అన్న అంశంపై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన, "జూన్‌లో మీరు చేసిన తప్పును మళ్లీ చేయకండి. విఫలమైన ప్రయోగాన్ని మళ్లీ చేస్తే అదే ఫలితం వస్తుంది" అని ట్రంప్​నకు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు.

సాంకేతికతను బాంబులతో నాశనం చేయలేరు
జూన్ 2025లో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య జరిగిన 12 రోజుల యుద్ధంలో భాగంగా అమెరికా ఇరాన్‌లోని మూడు అణు కేంద్రాలపై దాడులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ దాడులపై స్పందించిన అరాఘ్చీ, "మీరు అప్పుడు మా కేంద్రాలు, యంత్రాలను ధ్వంసం చేసారు. కానీ సాంకేతికతను బాంబులతో నాశనం చేయలేరు. అలాగే మా సంకల్పాన్ని కూడా బాంబులతో కూల్చలేరు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇరాన్ ఎప్పుడూ చర్చలకు సిద్ధంగానే ఉందని అరాఘ్చీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. "గత 20 ఏళ్లుగా మేం చర్చలు, రాజనీతిపై నిబద్ధతతో ఉన్నాం. కానీ ప్రతీసారి దౌత్యాన్ని విస్మరించి యుద్ధ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నది అమెరికానే. యుద్ధం కంటే దౌత్యమే మెరుగైన మార్గం. అయినా అమెరికా నుంచి సానుకూల స్పందన రావడం లేదు" అని ఆయన ఆరోపించారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌లో నిరసనలు 20వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. మొదటిగా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువ పతనం కారణంగా ప్రారంభమైన ఆందోళనలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. 280కి పైగా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ఇరాన్‌పై మరింత దృష్టి పడుతోంది. ఈ పరిణామాల మధ్య ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి, యూఎన్ ప్రధాన కార్యదర్శికి అధికారికంగా లేఖ రాసింది. ఇరాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో అమెరికా జోక్యం చేసుకుంటోందని, హింసకు ప్రేరేపిస్తోందని, సైనిక చర్యలతో బెదిరిస్తోందని ఆ లేఖలో ఆరోపించింది.

ఇరాన్ యువరాజును కలిసి అమెరికా సెనేటర్
అదే సమయంలో అమెరికా సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహమ్, ఇరాన్ యువరాజు రెజా పహ్లవీని కలిశారు. టెహ్రాన్‌లోని క్రూరమైన పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇరాన్ ప్రజలకు అమెరికా మద్దతు కొనసాగుతుందని గ్రాహమ్ ప్రకటించారు. ఎక్స్‌లో విడుదల చేసిన వీడియోలో, "ఇరాన్ ప్రజలే తమ తదుపరి నాయకుడిని ఎంచుకుంటారు. ఆ అవకాశం త్వరలో వస్తుంది. ఇరాన్ ప్రజలకు మేం అండగా ఉంటాం" అని ఆయన తెలిపారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను ప్రశంసించిన గ్రాహమ్, "ఇరాన్‌ను నిజంగా గొప్పగా మార్చాలంటే ప్రజలే గెలవాలి. ఖమేనీ ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉగ్రవాదానికి మద్దతిచ్చే రాజ్యం. ఇరాన్ వీధుల్లో నిరసన చేస్తున్న ప్రజలే భవిష్యత్తులో మా మిత్రులు కావచ్చు" అని అన్నారు. ఇదే వీడియోలో రెజా పహ్లవీ మాట్లాడుతూ, "ఇది మా చరిత్రలో అత్యంత చీకటి కాలం. కానీ ఆ చీకటి తర్వాత వెలుగు వస్తుంది. ఇప్పుడు మేము విజయానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. ఈసారి ఇరాన్ ప్రజలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది. నాయకుడిని ఎంచుకునే హక్కు వారి చేతుల్లోనే ఉంటుంది" అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

