హర్మూజ్ తెరిచే దిశగా శాంతి చర్చలు- ఏడు రోజుల ప్రణాళికను ప్రతిపాదించిన ఇరాన్
న్యూయార్క్లో జరుగుతున్న ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వప్రతినిధి సమావేశాల సందర్భంగా చర్చలు జరిగినట్లు సమాచారం- అమెరికా పోర్టులపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేస్తే, హర్మూజ్ను తిరిగి తెరుస్తామని వెల్లడి
Published : September 25, 2026 at 9:24 AM IST
US Iran Peace Talks : అమెరికా, ఇరాన్ తమ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదాన్ని పరిష్కరించుకునే దిశగా ప్రాథమిక చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా తమ పోర్టులపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేస్తే, ప్రతిఫలంగా హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు ఇరాన్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం ఏడు రోజుల ప్రణాళికను ప్రతిపాదించినట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చి తెలిపారు. న్యూయార్క్లో జరుగుతున్న ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వప్రతినిధి సమావేశాల సందర్భంగా ఇరు దేశాల ప్రతినిధుల మధ్య ఈ మేరకు ప్రాథమిక చర్చలు జరుగుతున్నట్లు ఓ ప్రముఖ వార్త సంస్థ వెల్లడించింది.
ఈ సంక్షోభాన్ని దశలవారీగా పరిష్కరించుకోవడమే అత్యుత్తమ మార్గమని ఇరాన్ సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. తొలిదశలో అమెరికా పోర్టులపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేస్తే, తాము హర్మూజ్ను తిరిగి తెరుస్తామని చెప్పారు. హర్మూజ్లో టోల్ వసూలు చేయాలన్న అంశంపై ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపిస్తుండగా, ఈ అంశాన్ని ప్రధాన ఒప్పందం నుంచి తప్పించి ప్రత్యేకంగా చర్చించేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఆర్థిక ఆంక్షలు, పోర్టు దిగ్బంధనాన్ని పూర్తిగా ఎత్తివేయాలంటే భవిష్యత్తులో దాడులు చేయబోమని ఇరాన్ లిఖితపూర్వక హామీ ఇవ్వాలని అమెరికా ప్రతినిధులు కోరినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఈ చర్చలను గల్ఫ్ దేశాలు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్కు శాశ్వత నియంత్రణ కల్పించే ఏ ఒప్పందాన్నైనా తాము వ్యతిరేకిస్తామని ఆ దేశాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.