భారత్ సహా మిత్ర దేశాలకు హర్మూజ్ ఓపెన్ : ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి
హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడంపై ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఐరాస పిలుపు తర్వాత నిర్ణయం- ఇరాన్లోని ఓదీవిని ఆక్రమించుకునేందుకు శత్రు దేశాలు ప్లాన్ చేసినట్లు పార్లమెంట్ స్పీకర్ వెల్లడి
Published : March 26, 2026 at 7:07 AM IST
Iran On Hormuz Open : హర్మూజ్ జలసంధి అంశంపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ జలసంధి ద్వారా భారత్ సహా మిత్ర దేశాల నౌకల రాకపోకలకు అనుమతి ఇచ్చామని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ముంబయిలోని అరాన్ కాన్సులేట్ జనరల్ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేసింది. చైనా, రష్యా, భారత్, ఇరాక్, పాకిస్థాన్ వంటి మిత్ర దేశాలకు హర్మూజ్ మార్గంలో ప్రయాణానికి అనుమతి ఇచ్చామని అరాగ్చీ తెలిపినట్లు అని పేర్కొంది.
#Iran FM Abbas #Araghchi: We permitted passage through the Strait of #Hormuz for friendly nations including China, Russia, India, Iraq, and Pakistan. pic.twitter.com/RvLtiwYB4v— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026
ఐరాస పిలుపు తర్వాత నిర్ణయం
అయితే ఈ ప్రకటనకు ముందు ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ హర్మూజ్ మార్గాన్ని తెరవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ' హర్మూజ్ మార్గం దీర్ఘకాలంగా మూసివేయడం వల్ల చమురు, వాయువు, ఎరువుల రవాణా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. ఇది ప్రపంచ వ్యవసాయ కాలంలో కీలక సమయంలో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రాంతంలోని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీని ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఉత్తమ మార్గం యుద్ధాన్ని తక్షణమే ముగించడమే' అని పేర్కొన్నారు.
The prolonged closure of the Strait of Hormuz is choking the movement of oil, gas & fertilizer at a critical moment in the global planting season.— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2026
Across the region & beyond, civilians are enduring serious harm & living under profound insecurity.
The @UN is working to minimize…
యుద్ధం ముగించాలని పిలుపు
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలకు యుద్ధాన్ని ముగించాలని ఆంటోనియో గుటెరస్ విజ్ఞప్తి చేశారు. మానవ బాధలు పెరుగుతున్నాయని, పౌరుల మృతులు అధికమవుతున్నాయని, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని అన్నారు. అందుకే వెంటనే యుద్ధాన్ని ఆపాలని కోరారు. ఇరాన్కు కూడా పొరుగు దేశాలపై దాడులు నిలిపివేయాలని సూచించారు.
మా దీవిని ఆక్రమించేందుకు శత్రు దేశాల కుట్ర : ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్
మరోవైపు ఇరాన్లో తన దీవిని ఆక్రమించేందుకు శుత్రు దేశాలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ ఘాలిభాప్ తెలిపారు. ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న దేశాలు, ఒక ప్రాంతీయ దేశం సహాయంతో దీవిని ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నట్లు తమకు నిఘా సమాచారం అందాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'కొన్ని ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికల ప్రకారం, ఇరాన్ శత్రువులు మా దీవిని ఆక్రమించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మా సైన్యం వారి ప్రతి కదలికను గమనిస్తోంది. వారు ఏ చర్య తీసుకున్నా, ఆ ప్రాంతీయ దేశానికి చెందిన కీలక మౌలిక వసతులపై నిరంతర దాడులు చేస్తాం' అని ఘాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు.