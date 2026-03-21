యూఏఈపై ఇరాన్​ భీకర దాడులు- అమెరికాను దెబ్బతీసేందుకేనా?

పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో తీవ్రంగా నష్టపోతున్న యూఏఈ- యూఏఈపై వందలాది డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్‌- అమెరికాకు 1.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులకు హామీ ఇచ్చిన యూఏఈ- యూఏఈ పెరుగుదలను చూసి ఓర్వలేకపోతున్న ఇరాన్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 10:30 PM IST

Iran Fierce Attacks On The UAE : పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న యుద్ధం యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ను అగ్నిగుండంలోకి నెట్టింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌, ఇరాన్‌ మధ్య జరుగుతున్న పోరులో యూఏఈ నలిగిపోతోంది. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి యూఏఈపై ఏకంగా 1,748 డ్రోన్లు, 341 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఇరాన్‌ ప్రయోగించింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడుల్లో ఇద్దరు సైనికులు, ఆరుగురు పౌరులు మృతి చెందినట్లు యూఏఈ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది. మరో 160 మందికిపైగా గాయపడినట్లు వెల్లడించింది. యూఏఈనే ఎక్కువగా ఇరాన్‌ ఎందుకు టార్గెట్‌ చేసింది. కేవలం అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉండటమే కారణమా? లేక దీని వెనక బలమైన ఆర్థిక వ్యూహం ఉందా? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

యుద్ధంలో తీవ్రంగా నష్టపోతున్న యూఏఈ!
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో యూఏఈ తీవ్రంగా నష్టపోతోంది. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి యూఏఈపై ఏకంగా 1,748 డ్రోన్లు, 341 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 15 క్రూయిజ్ మిస్సైళ్లతో ఇరాన్ విరుచుకుపడినట్లు యూఏఈ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడుల్లో ఇద్దరు సైనికులు, ఆరుగురు పౌరులు మృతి చెందినట్లు పేర్కొంది. మరో 160 మందికిపైగా గాయపడినట్లు వెల్లడించింది. ఇరాన్‌ దాడులతో యూఏఈలోని విలాసవంతమైన హోటళ్లు, చమురు రిఫైనరీలు, విమానాశ్రయాలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నాయి. యూఏఈపై ఇంత భారీ స్థాయిలో ఇరాన్‌ దాడులు చేస్తున్న వెనక బలమైన ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అమెరికాను దెబ్బతీసేందుకు యూఏఈపై భారీ దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్‌
అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహిత ఆర్థిక భాగస్వామిగా ఉన్న యూఏఈని దెబ్బతీయడం ద్వారా పరోక్షంగా వాషింగ్టన్‌ను దెబ్బతీయాలన్నదే ఇరాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారీ స్థాయిలో విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై దృష్టి పెట్టారు. వైట్‌హౌస్‌ లెక్కల ప్రకారం, రాబోయే 10 ఏళ్లలో అమెరికాలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు 5.2 ట్రిలియన్ డాలర్ల విదేశీ పెట్టుబడుల హామీలు రాగా, అందులో అత్యధికంగా యూఏఈ నుంచే 1.4 ట్రిలియన్ డాలర్లు రావడం గమనార్హం. ట్రంప్ సాధించిన పెట్టుబడుల్లో 62 శాతం అరబ్ దేశాల నుంచే వచ్చాయి. ఇంతలా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు అండగా నిలుస్తున్న యూఏఈని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా ట్రంప్ కలల ప్రాజెక్టులకు బ్రేకులు వేయాలని ఇరాన్ భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

యూఏఈ పెరుగుదలను చూసి జీర్ణించుకోలేకపోతున్న ఇరాన్‌
మరోవైపు, అమెరికాలో పెట్టుబడులే కాకుండా ప్రపంచ పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా యూఏఈ ఎదగడం కూడా ఇరాన్ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. వాణిజ్య, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల్లో 100 శాతం విదేశీ యాజమాన్యానికి అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత యూఏఈలోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు వెల్లువలా వస్తున్నాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు డేటా ప్రకారం, 2018లో 10.4 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఎఫ్‌డీఐలు 2024 నాటికి ఏకంగా 45.6 బిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. 2024లో పశ్చిమాసియా మొత్తంలో ఆకర్షించిన పెట్టుబడుల్లో 56 శాతం ఒక్క యూఏఈనే సాధించిందని UNCTAD నివేదిక పేర్కొంది. కొత్త గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో 1,117 ప్రాజెక్టులతో దుబాయ్ ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

పశ్చిమాసియాలో అత్యంత సురక్షితమైన, రాజకీయంగా స్థిరమైన పెట్టుబడి కేంద్రంగా యూఏఈ పేరు తెచ్చుకుంది. పాశ్చాత్య దేశాలకు కూడా ఇది అత్యంత అనుకూలమైన ప్రాంతం. అందుకే, అమెరికాను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలంటే దానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా ఉన్న యూఏఈని టార్గెట్ చేయడమే సులువైన మార్గమని ఇరాన్ భావిస్తోంది. యూఏఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను, మౌలిక సదుపాయాలను దెబ్బతీయడం ద్వారా అమెరికా ప్రయోజనాలకు గండి కొట్టవచ్చన్నది ఇరాన్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.

