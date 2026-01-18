'ఏదైనా దురాక్రమణ చర్యలకు దిగితే కఠినమైన ప్రతిస్పందన ఉంటుంది'- అమెరికాకు ఇరాన్ వార్నింగ్
Published : January 18, 2026 at 7:08 PM IST
Iran Warns America : అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులకు సన్నాహాలు చేస్తుందన్న ఆరోపణలను టెహ్రాన్ తోసిపుచ్చింది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను పెంచడానికి వాషింగ్టన్ ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పర్షియన్ భాషలో సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది. అమెరికా ఆస్తులపై జరిగే ఏదైనా దాడిని చాలా బలమైన శక్తితో ఎదుర్కొంటామని, తమ దగ్గర అన్ని ఆప్షన్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పోస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఈ మేరకు స్పందించింది.
అమెరికన్ స్థావరాలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఇటీవలే అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘై ఈ పోస్ట్ పెట్టారు. "ఈ ప్రకటనలు, వాదనలు పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలను పెంచేందుకు అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు, విధానాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. మా దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడటానికి ఇరాన్ సాయుధ దళాలు దృష్టి పెట్టాయి. దేశంలోని సైనిక, రక్షణ సామర్థ్యాలను కాపాడటం, పెంచడంపై దృష్టి సారించాయి. అమెరికా ఏదైనా దురాక్రమణ చర్యకు దిగితే ఇరాన్ కఠినంగా, నిర్ణయాత్మకంగా స్పందిస్తుంది." అని ఎస్మాయిల్ బఘై పేర్కొన్నట్లు ఇరాన్ స్టేట్ ప్రసార సంస్థ ప్రెస్ టీవీ నివేదించింది.