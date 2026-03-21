'మా దగ్గర మిగులు చమురు లేదు'- అమెరికా ఆంక్షలు ఎత్తివేత వేళ ఇరాన్ ప్రకటన
Published : March 21, 2026 at 1:05 PM IST
Iran Denies Floating Crude : తమ దేశ చమురుపై ఉన్న ఆంక్షలను అమెరికా ఒక నెల పాటు తాత్కాలికంగా ఎత్తివేయడంపై ఇరాన్ స్పందించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఖండించింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు సరఫరా చేసేందుకు తమ వద్ద అదనపు చమురు మిగిలి లేదని స్పష్టం చేసింది. చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు తగ్గించేందుకు, కొనుగోలుదారులకు భరోసా ఇవ్వడం కోసం అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ ఇలాంటి ప్రకటన చేశారని అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ చమురు మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది.
అమెరికా కీలక నిర్ణయం
ఇరాన్- అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇందన సరఫరాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో యూఎస్ శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేసింది. సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలను ఎత్తివేసింది. చమురు అమ్మకాలకు ఇరాన్కు 30రోజుల మినహాయింపునిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని యూఎస్ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు సరఫరాను పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ తాత్కాలిక చర్యతో 14 కోట్ల బ్యారెళ్ల ఇరాన్ చమురు ప్రపంచ మార్కెట్లలోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. దీంతో సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గి ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ చమురు విక్రయించడానికి మాత్రమే ఈ అనుమతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తాజాగా ఇరాన్ ఖండించింది. తమ వద్ద చమురు నిల్వలు లేవని స్పష్టం చేసింది.
యూఎస్-యూకే సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ దాడులు
ఇరాన్పై తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హిందూ మహాసముద్రంలోని చాగోస్ ద్వీపసమూహంలోని డియెగో గార్సియాలో ఉన్న అమెరికా-యూకే సంయుక్త సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ రెండు మధ్య శ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అయితే ఈ క్షిపణులు 4000 కి.మీల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని తాకలేదని సమాచారం. ఒకటి క్షిపణ మార్గం మధ్యలోనే విఫలమైంది. మరొకదాన్ని అమెరికా అడ్డుకుంది. ఈ మేరకు ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా తన కథనంలో పేర్కొంది.
యూఏఈకి ఇరాన్ వార్నింగ్
మరోవైపు, పర్షియన్ గల్ఫ్లోని ఇరాన్ దీవులైన అబు మూసా, గ్రేటర్ తున్బ్లే లక్ష్యంగా దాడులు చేసేందుకు యూఏఈ తన భూభాగాన్ని మరోసారి ప్రయోగ వేదికగా ఉపయోగించుకోవద్దని ఇరాన్ అత్యున్నత కార్యాచరణ కమాండ్ యూనిట్ హెచ్చరించింది. ఈ హెచ్చరికను ఖతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ జారీ చేసింది. ఇరాన్ అత్యున్నత కార్యాచరణ కమాండ్ యూనిట్ అనేది ఇరాన్ సైన్యం, ఇస్లామిక్ రివల్యూషన్ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC) మధ్య కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తుంది.
"పర్షియన్ గల్ఫ్లోని ఇరాన్కు చెందిన అబు మూసా, గ్రేటర్ తున్బ్ దీవులపై యూఏఈ భూభాగం నుంచి ఏదైనా దురాక్రమణ జరిగితే ఊరుకోం. ఇరాన్ శక్తివంతమైన సాయుధ దళాలు యూఏఈలోని రాస్ అల్ ఖైమాపై తీవ్రమైన దాడులు చేస్తాయి. మేము గతంలో ప్రకటించినట్లుగా, ఆచరించి చూపించినట్లుగా మా భూభాగం, జాతీయ సార్వభౌమాధికారంపై జరిగే దాడులకు ధీటుగా స్పందిస్తాం." అని ఖతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ అధికార ప్రతినిధి లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఇబ్రహీం జోల్ఫఖారీ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
'ఎలాంటి సంయమనం పాటించం'
తమ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి జరిగితే ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఎలాంటి సంయమనం పాటించదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చి హెచ్చరించారు. తమ దేశ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు తమకు నిఘా సమాచారం ఉందన్నారు. తమపై దాడి జరిగే తీవ్రంగా ప్రతిస్పందిస్తామని పేర్కొన్నారు.
'ఆ విషయంలో జపాన్కు ఇరాన్ సాయం చేస్తుంది'
హర్ముజ్ జలసంధి గుండా జపాన్ నౌకలకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని కల్పించడానికి టెహ్రాన్ సిద్ధంగా ఉందని అబ్బాస్ అరఘ్చి వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంలో జపాన్తో చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఓ న్యూస్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. జపాన్ వంటి దేశాలు టెహ్రాన్తో సమన్వయం చేసుకుంటే వారికి సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని కల్పించడానికి ఇరాన్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు.
"మేము హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేయలేదు. అది తెరిచే ఉంది. ఇరాన్ ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గాన్ని మూసివేయలేదు. కొన్ని దేశాలకు చెందిన నౌకలపై ఆంక్షలు విధించాం. అదే సమయంలో ఈ జలసంధి గుండా రవాణాకు కొన్ని దేశాలకు ఇరాన్ సహాయం అందిస్తోంది. ఇరాన్ కోరుకుంటున్నది కాల్పుల విరమణ కాదు. యుద్ధానికి పూర్తి, సమగ్రమైన, శాశ్వతమైన ముగింపు. ఇరాన్పై దాడులకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ సమాజం ఒక వైఖరి తీసుకోవాలి. ఈ సంఘర్షణకు ముగింపు పలకడానికి అనేక దేశాలు మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి" అని అబ్బాస్ అరఘ్చి పేర్కొన్నారు.
హర్మూజ్ మాకు అవసరం లేదు- జపాన్, చైనాలే బాధ్యత తీసుకోవాలి : ట్రంప్