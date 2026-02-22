ఇరాన్ ప్రతీకార చర్య- ఈయూ సైనిక దళాలపై 'ఉగ్రవాద' ముద్ర
ఇరాన్ సంచలన నిర్ణయం- యూరోపియన్ యూనియన్ సభ్య దేశాల నౌకాదళం, వాయుసేనలను ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ప్రకటించిన ఇరాన్- అంతకుముందు ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ టెర్రిరిస్టు గ్రూపుగా గుర్తించిన ఈయూ
Iran Declares on EU Forces: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ ఇరాన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ దేశ సైనిక విభాగమైన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ)ను ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తించిన యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ)కు అదే రీతిలో బదులిచ్చింది. ఈయూ సభ్య దేశాలకు చెందిన నౌకాదళం, వాయుసేనలను ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ఇరాన్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్, అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రాథమిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఈయూ వ్యవహరిస్తోందని మండిపడింది. ఈయూ సభ్య దేశాలు తమ సైనిక దళమైన ఐఆర్జీసీని ఉగ్రవాద జాబితాలో చేర్చడాన్ని చట్టవిరుద్ధమైనదిగా, ద్వంద్వ ప్రమాణాలతో కూడినది అని ఇరాన్ అభివర్ణించింది.
2019లో అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా ఇరాన్ చేసిన 'ఆర్టికల్ 7' చట్టాన్ని ఇప్పుడు ఈయూపై ప్రయోగించింది. ఐఆర్జీసీని ఉగ్రవాద సంస్థగా పరిగణించే ఏ దేశానికైనా లేదా కూటమికైనా ఇరాన్ దృష్టిలో అదే హోదా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల భవిష్యత్తులో తలెత్తే పరిణామాలకు యూరోపియన్ యూనియన్, దాని సభ్య దేశాలే బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేసింది. 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవ రక్షణ కోసం ఏర్పడిన ఐఆర్జీసీ ఇరాన్ అణు, క్షిపణి కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. దీనిని ఐసిస్, అల్-ఖైదాతో పోల్చడాన్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఒక దేశపు అధికారిక సైనిక విభాగాన్ని 'ఉగ్రవాదులు'గా ప్రకటించడం అనేది ఆ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని అవమానించడమేనని ఇరాన్ పేర్కొంది. అధికారిక ప్రభుత్వ సంస్థలపై ఇలాంటి ముద్ర వేయడం అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో ఒక ప్రమాదకరమైన సంప్రదాయానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరించింది.
ఐఆర్జీసీ అనేది కేవలం సైన్యం మాత్రమే కాదని, మధ్యప్రాచ్యంలో ఐసిస్ వంటి ఉగ్రవాద సంస్థలను అణచివేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విభాగమని ఇరాన్ తన ప్రకటనలో సమర్థించుకుంది. అటువంటి సంస్థపై ఉగ్రవాద ముద్ర వేయడం వల్ల ప్రాంతీయ భద్రత దెబ్బతింటుందని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వంటి శక్తుల ఒత్తిడి మేరకు తీసుకున్న ‘రాజకీయ ప్రేరేపిత’ నిర్ణయంగా ఇరాన్ భావిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పుడు ఈయూ నౌకాదళాలను ఇరాన్ ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, 'హోర్ముజ్ జలసంధి'లో ప్రయాణించే ఐరోపా దేశాల వాణిజ్య, యుద్ధ నౌకలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఇది గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నౌకాయాన భద్రతను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు అమాంతం పెరగడానికి కారణం కావచ్చు.
15రోజుల గడువిచ్చిన ట్రంప్
మరోవైపు, అణు ఒప్పందంపై ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే గడువు విధించారు. 15 రోజుల్లో ఇరాన్ అణు ఒప్పందం విషయంలో అమెరికాతో చర్చలకు రావాలని, లేకపోతే పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ఈ ప్రాంతంలో అస్థిరతను సృష్టించడాన్ని ఇకపై ఎంతమాత్రం సహించబోమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అమెరికా ఇప్పటికే పశ్చిమ ఆసియాలో భారీగా నౌకాదళ, వాయుసేనలను మోహరించింది. 2003 ఇరాక్ యుద్ధం తర్వాత ఈ స్థాయిలో సైనిక తరలింపు జరగడం ఇదే మొదటిసారి అని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ వారాంతంలోనే ఇరాన్పై సైనిక దాడులు చేసేందుకు అమెరికా సైన్యం సర్వసన్నద్ధంగా ఉందని, అయితే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తుది నిర్ణయం కోసం వేచి చూస్తున్నారని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. ఇరాన్ తన యురేనియం శుద్ధిని పెంచడంపై ఇజ్రాయెల్ మొదటి నుంచీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ అణుబాంబును తయారు చేస్తే అది తమ ఉనికికే ముప్పు అని ఇజ్రాయెల్ భావిస్తోంది. అందుకే, అమెరికా తీసుకునే ఏ సైనిక చర్యకైనా ఇజ్రాయెల్, ఇతర అరబ్ మిత్రదేశాల మద్దతు ఉండే అవకాశం ఉంది.