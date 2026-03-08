ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం- 1,300 మందికిపైగా మృతి- 6నెలల వరకు యుద్ధం చేయగలమన్న IRGC
ఇరాన్లో తీవ్రస్థాయికి చేరిన మానవతా సంక్షోభం- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 1300 మంది మృతి
Published : March 8, 2026 at 11:28 AM IST
Iran Crisis Death Toll : పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు కారణంగా ఇరాన్లో మానవతా సంక్షోభం తీవ్రస్థాయికి చేరింది. గత వారం రోజులుగా జరుగుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతుండగా, వేలాది మంది తమ ఇళ్లను విడిచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పటి వరకు 1,300 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారిక గణాంకాలు తెలిపాయి. మరోవైపు ఆరు నెలల పాటు తీవ్రమైన యుద్ధం చేయగలమని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ తెలిపారు.
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ చేసిన సంయుక్త దాడుల్లో ఇప్పటి వరకు 1300 మంది మృతి చెందగా, భద్రత కోసం సుమారు లక్ష మంది ప్రజలు తమ నివాసాలను విడిచిపెట్టి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయినట్లు గణంకాలు వెల్లడించాయి. దీంతో సహాయక చర్యలపై భారీ ఒత్తిడి ఏర్పడిందని అంతర్జాతీయ సంస్థలు తెలిపాయి. అత్యవసర సహాయం కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల సంస్థకు పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయి.
'ఆరు నెలల యద్ధం చేయగలం'
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ కనీసం ఆరు నెలల పాటు యుద్దం చేయగలదని ఆదివారం ఐఆర్జీసీ ప్రతినిధి అలీ మహ్మద్ నైని ఓ వార్త సంస్థకు తెలిపారు. సాయుధ దళాలు ప్రస్తుతం ఉన్న సార్థ్యాలతో కనీసం ఆరు నెలల పాటు యుద్ధాన్ని కొనసాగించలమని చెప్పారు. ఇప్పటికే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలు, ఆస్తులకు సంబంధించి 200 కంటే ఎక్కువ వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఇజ్రాయెల్పై క్షిపణుల వర్షం
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ ప్రతికార దాడులను కొనసాగిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్తో పాటు గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలు, ఎంబస్సీలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ క్షిపణుల వర్షం కురిపిస్తోంది. గల్ఫ్దేశాలపై డ్రోన్లు, క్షిపణుల్తో విరుచుకుపడుతోంది. ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్లో ఐరన్డోమ్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను తప్పించుకుని దూసుకొచ్చిన ఓ క్షిపణి విధ్వంసం సృష్టించింది. అక్కడ ఆస్తి, ప్రాణనష్టం గురించి ఇంకా తెలియరాలేదు.
అమెరికా ఎంబసీలపై దాడులు
దుబాయ్లోని 23 మెరీనా ఆకాశహర్మ్యంపై కూల్చివేసిన ఇరాన్ క్షిపణి శిథిలాలు పడి మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దాడిలో స్వల్పనష్టం వాటిల్లినట్లు దుబాయ్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇరాన్ ప్రయోగించి 16 మిస్సైళ్లలో 15 కూల్చేశామని, 121 డ్రోన్లలో 119 ధ్వంసం చేశామని పేర్కొంది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిలో ఇరాక్ రాజధాని బాగ్ధాద్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం దెబ్బతింది. నార్వే రాజధాని ఓస్లోలోని అమెరికా ఎంబసీ సమీపంలో పేలుళ్లు జరిగాయి. అయితే అది ఎవరు ప్రయోగించారు అన్న విషయంపై నార్వే ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
బహ్రెయిన్లోని సల్మాన్ పోర్ట్లో ఇరాన్ ఆత్మాహుతి డ్రోన్ దాడిలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. కువైట్లోని అమెరికా స్థావరంపై భారీ డ్రోన్ దాడి జరిగింది. అక్కడి ఆస్తి నష్టం గురించి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఇంధన ట్యాంకర్లు డ్రోన్ దాడిలో భగ్గుమన్నాయి. స్థానికంగా ఆకాశహర్మ్యం పూర్తిగా మంటల్లో దగ్ధమైపోయిన దృశ్యాలు వైరల్ అయ్యాయి. తమ ఇద్దరు సరిహద్దు భద్రతా సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కువైట్ తెలిపింది.
'బంధీలుగా అమెరికా సైనికులు'
పలువురు అమెరికా సైనికులను బంధీలుగా చేసుకున్నామని ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా అధికారి లారిజానీ తెలిపారు. అయితే ఎక్కడి నుంచి ఎంతమందిని అన్న వివరాలు మాత్రం వెల్లడించలేదు. తమ దాడిలో ఆరుగురే చనిపోయారని అమెరికా చెబుతోందని, అది అబద్ధమని పేర్కొన్నారు. వివిధ కారణాలతో ఆ సంఖ్యను క్రమంగా పెంచుతారని అంచనా వేశారు.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అక్కడ నివసిస్తున్న విదేశీ పౌరుల భద్రతపై కూడా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న లక్షలాది భారతీయుల భద్రతపై అంతర్జాతీయంగా చర్చ జరుగుతోంది.