ETV Bharat / international

పాకిస్థాన్​ మధ్యవర్తిత్వంతో అమెరికాతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి​ : ఇరాన్​

ఇరాన్​ తన అణు కార్యక్రమం విషయంలో కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తోందని వెల్లడి- యురేనియంను శుద్ధి చేసుకునే ఇరాన్ హక్కుపై రాజీ కుదరదని స్పష్టం

Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei
Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei ((Image Credit: X/@IRIMFA_EN))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran US Negotiations Update : పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా అమెరికాతో పరోక్ష చర్చలు చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ సోమవారం ధ్రువీకరించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసినప్పటికీ, తమ అణు హక్కుల విషయంలో రాజీపడబోమని టెహ్రాన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ చెప్పినట్లు ISNA పేర్కొంది. పాకిస్థాన్ ద్వారా వాషింగ్టన్‌తో ఇరాన్​ ప్రతిపాదనలు, సవరణ అంశాలను మార్పిడి చేసుకుందని ఆయన వివరించారు. చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, తాత్కాలికమైనవి కావని అన్నారు. అటు చురుకైన దౌత్య మార్గం ఉన్నప్పటికీ, ఇరాన్​ తన అణు కార్యక్రమం విషయంలో కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తోందన్నారు. అణ్వస్త్ర వ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందం (NPT) ప్రకారం యురేనియంను శుద్ధి చేసుకునే ఇరాన్ హక్కుపై రాజీ కుదరదని బఘాయీ తేల్చి చెప్పారు.

"మేము 14 సూత్రాల ప్రణాళికను సమర్పించిన తర్వాత అమెరికా తమ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేసింది. మేము కూడా మా ఆందోళనలను తిరిగి వాషింగ్టన్​కు చెప్పాము. ఇరాన్ ప్రణాళికను తిరస్కరించినట్లు అమెరికా బహిరంగంగా ప్రకటించినప్పటికీ, పాకిస్థానీ మధ్యవర్తి నుంచి మాకు కొన్ని సవరణ సూచనలు, పరిగణనలు అందాయి. అమెరికాకు మా అభిప్రాయాలను పంపిన మరుసటి రోజే, పాకిస్థాన్ నుంచి మాకు కొన్ని ప్రతిపాదనలు అందాయి. వాటిని గత కొద్ది రోజులుగా సమీక్షించాం. ఆ తర్వాత మా అభిప్రాయాలు కూడా తిరిగి అమెరికాకు పంపించాం. ఈ ప్రక్రియ పాకిస్థానీ మధ్యవర్తి ద్వారా కొనసాగుతోంది. హక్కుల విషయంపై చర్చలు జరపడానికి, రాజీపడటానికి మేము సిద్ధంగా లేమని ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. యురేనియం శుద్ధి చేసుకునే ఇరాన్ హక్కును ఎన్‌పీటీ (NPT) కింద గుర్తించారు. ఈ హక్కు ఇప్పటికే ఉన్నందున ఇతరులు ఇరాన్‌కు ఈ హక్కును గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. మేము శత్రువు బెదిరింపులకు ఎలాగైతే భయపడమో, అలాగే వారి ప్రశంసలకు కూడా ఉత్సాహపడము. మేము మా సామర్థ్యాలను నమ్ముకున్నాం. శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి భవిష్యత్ ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నాం"

--ఇస్మాయిల్ బఘాయీ, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి

ప్రాంతీయ సముద్ర భద్రత, హర్మూజ్ జలసంధికి సంబంధించి ఇరాన్- ఒమన్ మధ్య నిపుణుల స్థాయి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధి చాలా ముఖ్యమైన జలమార్గమని, నౌకా భద్రత చాలా ముఖ్యమని అన్నారు. ఇరాన్ తీసుకున్న చర్యలు అంతర్జాతీయ చట్టం ఆధారంగానే భద్రతను కాపాడటానికి ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. గత వారం మస్కట్‌లో ఇరాన్, ఒమన్ మధ్య నిపుణుల సమావేశం జరిగిందని, ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయని బఘాయీ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో యురేనియం నిల్వలు, ఆంక్షల సడలింపు, యుద్ధ నష్టపరిహారంపై చర్చలు నిలిచిపోయిన వేళ ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వరుసగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. "ఇరాన్‌కు సమయం మించిపోతోంది. వారు వేగంగా స్పందించడం మంచిది. లేకపోతే వారి ఉనికికే ముప్పు వాటిల్లుతుంది. సమయం చాలా విలువైనది!" అంటూ ట్రంప్ ఆదివారం ట్రూత్ సోషల్ పోస్ట్‌లో రాశారు. మరోవైపు ఫ్రెంచ్ ప్రసార సంస్థ BFM టీవీకి ట్రంప్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇరాన్​కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే ఇరాన్‌కు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఒప్పందానికి రావడం ఇరాన్ ప్రయోజనాలకు కూడా అవసరమన్నారు. వారు ఆ దిశగా ఆలోచించాలని సూచించారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతిని నెలకొల్పడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని, అయితే అందుకు ఇరాన్ తన వైఖరిని మార్చుకోవాలని ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు.

ఇరాన్​కు ట్రంప్ మరో వార్నింగ్- ఈసారి క్యాప్షన్​ లేకుండా మ్యాప్ ఇమేజ్​తోనే!

ఇరాన్‌కు అమెరికా 5 కఠిన షరతులు- మండిపడిన టెహ్రాన్​

TAGGED:

IRAN US NEGOTIATIONS UPDATE
IRAN US TALKS IN PAKISTAN
IRAN US MEDIATION TALKS
TRUMP ON IRAN WAR
IRAN US NEGOTIATIONS UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.