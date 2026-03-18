ETV Bharat / international

'తీవ్ర ప్రతీకారం తప్పదు'- అగ్రనేత లారీజానీ మృతిపై ఇరాన్​ వార్నింగ్​

అలీ లారీజానీ, ఆయన కుమారుడు, ఇతర భద్రతాసిబ్బంది, బసీజ్‌ దళం చీఫ్‌ గులం రెజా సొలేమానీ అమరులయ్యారని ఇరాన్‌ భద్రతామండలి వెల్లడి

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 8:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran on Larijani Death Row : సుప్రీం లీడర్‌ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్‌ను శాసిస్తూ వస్తున్న ఆ దేశ జాతీయ భద్రతా మండలి కార్యదర్శి అలీ లారీజానీ మృతిని టెహ్రాన్‌ ధ్రువీకరించింది. ఆయన మరణానికి తీవ్రమైన ప్రతీకారాన్ని ఎదుర్కొంటారని ఇరాన్​ అగ్రనేతలు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అలీ లారీజానీ, ఆయన కుమారుడు, ఇతర భద్రతాసిబ్బంది, బసీజ్‌ దళం చీఫ్‌ గులం రెజా సొలేమానీ అమరులయ్యారని ఇరాన్‌ భద్రతామండలి పేర్కొంది. ఇరాన్‌ పురోగతి, ఇస్లామిక్ విప్లవం కోసం డాక్టర్‌ లారీజానీ తన జీవితకాలమంతా పోరాటం చేశారన్న మండలి, దేశ సేవలో తరిస్తూ అత్యంత గౌరవప్రదమైన మరణాన్ని సాధించారని తెలిపింది. ఏ ఒక్కరు మరణించినంత మాత్రాన తమ పోరాటం ఆగిపోదనీ తమ ప్రభుత్వంగా బలంగా నిర్మితమై ఉందని ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాఘ్చీ తెలిపారు. లారీజానీ మృతిచెందినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఐఆర్‌జీసీకి, ఇరాన్‌కు ఆయనే బాస్‌ అని ట్రంప్‌ అభివర్ణించారు. ఇరాన్‌లో చెలరేగిన ప్రజానిరసనలను అలీనే అణచివేసినట్లు వివరించారు. ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని బలహీనపరచి అక్కడి ప్రజలకు తమ భవిష్యత్తును సొంతంగా నిర్ణయించుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు తెలిపారు.

TAGGED:

IRAN WAR
US ISRAEL IRAN WAR
IRAN ON LARIJANI DEATH ROW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.