'హర్మూజ్' ఇరాన్దే- దాని నిర్వహణ బాధ్యత మాదే: ఇరాన్
ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో కీలకంగా హర్మూజ్ జలసంధి - హర్మూజ్పై అన్ని అధికారాలు తమకే ఉంటాయని ఇరాన్ స్పష్టీకరణ
Published : June 17, 2026 at 8:35 AM IST
Mohammad Reza Aref On Strait Of Hormuz : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య దశాబ్దాల ఘర్షణకు స్వస్తి పలుకుతూ ఇరు దేశాల మధ్య ఒక చారిత్రాత్మక శాంతి ఒప్పందం కుదిరేందుకు వేగంగా అడుగులు వేళ టెహ్రాన్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. అంతర్జాతీయ ఇంధన రవాణాకు జీవనాడీగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా ఇరాన్ దేశానికి చెందినదని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, దాని నిర్వహణ, రక్షణ బాధ్యతలు ఎప్పటికీ ఇరాన్ పరిధిలోనే ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. శాంతి ఒప్పందం వేళ స్వయంగా ఇరాన్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మహ్మద్ రెజా ఆరీఫ్ ఆ వ్యాఖ్యలు చేయడం చర్చనీయాంశంంగా మారింది.
టెహ్రాన్లో ఉన్నతాధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో మహ్మద్ రెజా ఆరీఫ్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాధాన్యతపై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ప్రపంచ ఇంధన వాణిజ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి పోషిస్తున్న పాత్రను, దానిపై ఇరాన్కు ఉన్న సార్వభౌమాధికారాన్ని స్పష్టం చేశారు.