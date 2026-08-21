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'అవి ఆంక్షలు కాదు- 'ఆర్థిక ఉగ్రవాద' చర్యలు'- అమెరికాపై ఇరాన్ ఆగ్రహం

అమెరికా ఆంక్షలను తీవ్రంగా ఖండించిన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ - అమెరికా దురహంకారపూరిత విధానాలకు ఈ ఆంక్షలు నిదర్శనమని వెల్లడి

US Economic Warfare Iran
ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘేయి (@IRIMFA_SPOX)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 6:59 AM IST

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US Economic Warfare Iran : ఇరాన్‌పై అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆర్థిక, వాణిజ్య ఆంక్షలపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. ఈ ఆంక్షలను కేవలం వాణిజ్య ఆంక్షలుగా కాకుండా, ఇరాన్ ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాసే 'ఆర్థిక ఉగ్రవాదం'గా, మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నేరాలుగా అభివర్ణించింది. అమెరికా విధిస్తున్న ఈ తరహా ఒత్తిళ్లు యుద్ధానికి మరో రూపమని టెహ్రాన్ పేర్కొంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా పూర్తిగా దిగ్బంధిస్తామని, ఇరాన్‌కు సహాయం అందించే ఏ దేశమైనా తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొంటుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే ఇరాన్ స్పందించింది.

1953లో ఇరాన్‌లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి అమెరికా పన్నిన పన్నాగాలు పన్ని రోజునే ఆంక్షలు అమల్లోకి రావడం యాదృచ్ఛికం కాదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రజలపై అమెరికా పాలకులు గత 73 సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తున్నదురహంకార పూరిత విధానాలకు ఇది నిదర్శనమని ధ్వజమెత్తింది. ఈ ఆంక్షల వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం ఇరాన్ ప్రజలను మోకరిల్లేలా చేయడం, వారి స్వాతంత్ర్యాన్ని అణచివేయడమేనని స్పష్టం చేసింది. అయితే, అమెరికా ఎంతగా ఒత్తిడి తెచ్చినా తమ దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, జాతీయ భద్రతను రక్షించుకోవడంలో వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పింది.

అమెరికా ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ఈ ఏకపక్ష, చట్టవిరుద్ధ విధానాలు ప్రపంచ శాంతికి, భద్రతకు పెను మునుపుగా మారుతున్నాయని ఇరాన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. యూఎన్ చార్టర్‌లోని సూత్రాలను, దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవించే ప్రతి దేశం అమెరికా దుందుడుకు చర్యలను ఖండించాలని ఇరాన్ విజ్ఞప్తి చేసింది. కేవలం బెదిరింపులు, ఆర్థిక ఆంక్షల ద్వారా ఇరాన్‌ను లొంగదీసుకోవాలనుకోవడం అమెరికా చేస్తున్న చారిత్రక తప్పిదమని, ఇది గతంలో మాదిరిగానే భవిష్యత్తులో కూడా పూర్తిగా విఫలమవుతుందని టెహ్రాన్ పేర్కొంది.

ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే
అమెరికా ఆంక్షలపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అమెరికా తన దేశంలో ఉన్న ఆర్థిక సంక్షోభం, విపరీతమైన అప్పుల భారం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే ఈ రకమైన ఆర్థిక డీ-డే నాటకాలాడుతోందని విమర్శించారు. అమెరికా-ఇరాన్‌ల మధ్య తాజా పరిణామాలు పశ్చిమాసియాలో మరోసారి భారీ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకునేలా చేస్తున్నాయి. ఈ ఆర్థిక యుద్ధం రానున్న రోజుల్లో ఏ రూపం దాల్చుతుందో అన్న అందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

"ఇరాన్‌పై అమెరికా విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలు ప్రతి ఇరాన్ పౌరుడి ప్రాథమిక మానవ హక్కులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఇవి ఆర్థిక ఉగ్రవాదం, మానవత్వానికి వ్యతిరేకమైన నేరాలు కిందకు వస్తాయి. ఈ ఆంక్షలకు బాధ్యులైన వారు విచారణకు అర్హులు. ఏడాదిన్నరగా ఇరాన్‌పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దేశాలు యుద్ధాల ద్వారా ఇరాన్ ప్రజలను లొంగదీసుకోవాలని ప్రయత్నించాయి. వారి ప్రయత్నాలు విఫలమైన తర్వాతే ఈ ఆంక్షలను విధించారు. ఇరాన్‌ విషయంలో అమెరికా చేసిన నేరాలో జాబితాలో ఈ ఆంక్షలు కూడా చేరుతాయి. అమెరికా ఆంక్షలు ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం, గౌరవం, సార్వభౌమత్వాన్ని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయలేవు."
- ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ

మరింత క్లిష్టంగా హర్మూజ్ వివాదం
ఈ తాజా ఆంక్షల ప్రకటనతో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ వివాదం మరింత క్లిష్టమైందనే చెప్పాలి. ఇంధన రవాణాలో అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ఈ మార్గంలో అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధనం కొనసాగుతుండగా టెహ్రాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ గాలిబాఫ్ మాట్లాడుతూ, అమెరికా తమపై విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేసే వరకు, తమ దేశానికి చెందిన ఆస్తులను విడుదల చేసే వరకు హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేది లేదని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఈ జలసంధి ప్రస్తుతం పూర్తిగా తెరిచి ఉందని, అమెరికా నౌకాదళం చేపట్టిన దిగ్బంధనం వంద శాతం విజయవంతమైందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించడం గమనార్హం.

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