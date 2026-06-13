ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయం- అమెరికాకు ఇరాన్ హామీ!
అణ్వాయుధాల అభివృద్ధి లేదా కొనుగోలుకు ఎప్పటికీ దూరంగా ఉంటామని ఇరాన్ అంగీకరించిందన్న అమెరికా- ఇరాన్లోని కీలక వర్గాల మధ్య ఒప్పందానికి విస్తృత మద్దతు ఉందన్న సీనియర్ అధికారి
US On Iran Nuclear Weapons (Getty Images)
Published : June 13, 2026 at 9:45 AM IST
US On Iran Nuclear Weapons : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చల్లో కీలక పురోగతి నమోదైనట్లు ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు. ప్రతిపాదిత ఒప్పందం ప్రకారం అణ్వాయుధాలను ఎప్పటికీ అభివృద్ధి, కొనుగోలు చేయకూడదని ఇరాన్ అంగీకరించిందని తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత ప్రాధాన్యంగా భావించిన అంశాల్లో ఇదొకటని పేర్కొన్నారు. ఈ హామీ కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా, కఠిన తనిఖీలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ, ధృవీకరణ వ్యవస్థలతో అమలవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ తన బాధ్యతలను నిజంగా నిర్వర్తిస్తోందని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఒప్పందం కింద ప్రయోజనాలు అందుతాయని వివరించారు.