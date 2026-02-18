తొలిసారిగా హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్- అమెరికాతో చర్చల వేళ కీలక ప్రకటన
హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం
Published : February 18, 2026 at 10:28 AM IST
Iran Closes Hormuz Strait : అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై అమెరికాతో పరోక్ష చర్చలు జరుపుతున్న ఇరాన్ తాజాగా ఓ సంచలన ప్రకటన చేసింది. తాత్కాలికంగా హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేశామని వెల్లడించింది. తమ దేశ సైనిక విన్యాసాల కోసం హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది. తద్వారా ముడి చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన అంతర్జాతీయ జలమార్గం హార్ముజ్పై తమకు పట్టు ఉందనే పరోక్ష సందేశాన్ని అమెరికాకు ఇరాన్ పంపింది. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద తాము చేస్తున్న సైనిక విన్యాసాల ప్రభావం అమెరికాతో జరుపుతున్న చర్చలపైనా పడుతుందని ఇరాన్ భావిస్తోంది. మొత్తం మీద హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటన చేయడం ఇదే తొలిసారి.
జెనీవాలో చర్చలు- హార్ముజ్పై ప్రకటన
మంగళవారం రోజు (ఫిబ్రవరి 17న) స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరం వేదికగా అమెరికాతో ఇరాన్ చర్చలు జరిపింది. సరిగ్గా అదే రోజు ఉదయం ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియాలో ఓ సంచలన కథనం ప్రసారమైంది. దేశ భద్రత కోసం హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ తాత్కాలికంగా మూసివేసింది, ఆ జలసంధి దగ్గర సైనిక విన్యాసాలను మొదలుపెట్టింది అనేది ఆ కథనం సారాంశం. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ సైతం కీలక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన సైన్యం కూడా కొన్నిసార్లు దారుణంగా దెబ్బతినాల్సి వస్తుందని, ఆ దెబ్బకు మళ్లీ కాళ్లపై నిలబడటం కూడా కష్టతరంగా మారుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈనేపథ్యంలో మంగళవారం రోజు జెనీవా నగరంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చితో అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నెర్ చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చలకు ఒమన్ దేశం మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై ప్రతిపాదనలను సమర్పించేందుకు ఇరాన్కు అమెరికా మరో రెండు వారాల టైం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.