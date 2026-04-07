ఇరాన్​లో అమెరికా భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్​- సైనికుడి కోసమా? యురేనియం కోసమా?

ఇరాన్​లో చిక్కుకున్న అమెరికన్ సైనికుడి కోసం భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్​- ఇందుకోసం రూ.4,500 కోట్లు ఖర్చు

In this image provided by Sepahnews, the Iranian Revolutionary Guard's official website, wreckage is shown at what Iran's state TV claimed was the site of a downed American transport plane and two helicopters involved in a rescue operation, in Isfahan province, Iran, April, 2026.
In this image provided by Sepahnews, the Iranian Revolutionary Guard's official website, wreckage is shown at what Iran's state TV claimed was the site of a downed American transport plane and two helicopters involved in a rescue operation, in Isfahan province, Iran, April, 2026. (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 7, 2026 at 6:34 PM IST

US Rescue Mission In Iran : ఇరాన్‌ గడ్డపై చిక్కుకున్న తమ వెపన్స్‌ సిస్టమ్‌ ఆఫీసర్‌ను రక్షించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టిన అమెరికా, ఏకంగా 155 యుద్ధ విమానాలు వాడింది. ఇందుకోసం కొన్ని పాత కార్గో విమానాలను కూడా అమెరికా ధ్వంసం చేసింది. ఎందుకంటే, తమ రక్షణ సమాచారం ఇరాన్‌ చేతికి చిక్కకుండా చేయడమే దీని ఉద్దేశం. మదర్‌ ఆఫ్‌ ఆల్‌ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్‌గా పిలుస్తున్న దీనికోసం ఏకంగా రూ.4,500 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం గమనార్హం.

అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్
యుద్ధ విమానం కూలి ఇరాన్ భూభాగంలో చిక్కుకున్న తమ వెపన్స్‌ సిస్టమ్‌ ఆఫీసర్‌ను అమెరికా మిలటరీ అతిపెద్ద సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ నిర్వహించి రక్షించింది. ఈ ఆపరేషన్ వివరాలను అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్ హౌస్ మీడియా సమావేశంలో స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇరాన్‌లో చిక్కుకున్న తమ సైనికుడిని రక్షించేందుకు ఏకంగా 155 యుద్ధ విమానాలను రంగంలోకి దించినట్టు ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని పాత కార్గో విమానాల గుట్టు ఇరాన్ చేతికి చిక్కకుండా వాటిని అక్కడే పేల్చివేసినట్లు తెలిపారు. ఆయా విమానాల్లో అత్యంత రహస్యమైన కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, యాంటీ మిస్సైల్ టెక్నాలజీ ఉన్నట్టు చెప్పారు. అవి ఇరాన్ వశం కాకూడదనే పాత విమానాలను ధ్వంసం చేసినట్టు ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు..

జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలిగించేలా మొదటి ఎయిర్‌మన్‌ రక్షణ వార్తను, ముందే లీక్ చేసిన జర్నలిస్టులపై డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఆ సమాచారం ఎలా బయటకి వచ్చిందో చెప్పకుంటే జైలుకు పంపుతామని హెచ్చరించారు. తొలి ఎయిర్‌మన్‌ను రక్షించిన వార్తను మీడియా ముందే వెల్లడించడం వల్ల, ఆ సమయంలో కొనసాగుతున్న రెండో ఎయిర్‌మన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌కు ముప్పు వాటిల్లిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. తాము గంట వరకు ఆ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచామని, ఇంతలో ఆ వార్తను ఎవరో లీక్ చేశారని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ఆ మీడియా సంస్థ నుంచి సమాచారం అందించిన వ్యక్తి వివరాలు తెలుసుకుంటామన్నారు. అతడి సమాచారం ఇవ్వకుంటే జైలుకు వెళ్తారని ఘాటుగా స్పందించారు. అటు ఫేక్‌ న్యూస్‌ ప్రసారం చేసే ఛానళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఉన్నతాధికారులను ట్రంప్‌ ఆదేశించారు. అలాంటి ఛానళ్ల లైసెన్సుల పునరుద్ధరణ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

రెస్క్యూ మిషన్​పై వెల్లువెత్తుతున్న సందేహాలు
ట్రంప్ చెప్పిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్​పై ఇప్పుడు సందేహాలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఒక హాలీవుడ్ సినిమాను తలపించేలా, (ట్రంప్ చెప్పినదాని ప్రకారం) వందలాది అమెరికన్ కమాండోలు అత్యంత రహస్యంగా ఇరాన్​ భూభాగంలో చొరబడ్డారు. ఎవరికీ చిక్కకుండా 7వేల అడుగుల ఎత్తైన పర్వత శ్రేణిని అధిరోహించి, గతవారం కూలిపోయిన ఎఫ్​-15ఈ ఈగిల్​ జెట్​కు చెందిన అమెరికన్​ ఎయిర్​మ్యాన్​ను రక్షించారు. పైలట్​ను కొన్ని గంటల్లోనే రక్షించినప్పటికీ, వెపన్స్​ సిస్టమ్స్​ ఆఫీసర్​ను బయటకు తీసుకురావడానికి ఏకంగా 155 విమానాలు అవసరం అయ్యాయి. కేవలం ఇద్దరు ఎయిర్​మెన్​ల కోసం అమెరికా ఏకంగా రూ.4,500 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. అయినప్పటికీ ఈ ఆపరేషన్​పై చాలా ప్రశ్నలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే?

యురేనియం స్వాధీనమే లక్ష్యం!
వాస్తవానికి అమెరికా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసిన ఇస్ఫహాన్​ ప్రాంతం, ఎయిర్​మ్యాన్ చిక్కుకుపోయిన కోగిలుయే, బోయర్​-అహ్మద్​ ప్రావిన్స్​కు మధ్య చాలా దూరం ఉంది. అందువల్ల అమెరికా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తమ ఎయిర్​మెన్​ల కోసం కాదు. ఇస్ఫహాన్​ ప్రాంతంలో ఇరాన్​ దాచి ఉంచిన శుద్ధి చేసిన యురేనియంను స్వాధీనం చేసుకోవడమే అమెరికా లక్ష్యం అయ్యుంటుందని సైనిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భూతల దాడులకు సంసిద్ధం
అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్​-15ఈ ఫైటర్ జెట్​ మధ్య ఇరాన్ వరకు ఎందుకు వెళ్లింది? అనేది మరో ప్రశ్న. సాధారణ మిషన్​లో భాగంగానే ఆ ఫైటర్​ జెట్​ను పంపించామని అమెరికా చెబుతున్నప్పటికీ, అది భూతల దాడికి సిద్ధమవుతున్న అంశాన్ని తెలియజేస్తోందని మాజీ సీఐఏ అధికారి లారీ జాన్సన్ అన్నారు. వాస్తవానికి ఆ ఫైటర్​ జెట్​ నటాంజ్ అణుకర్మాగారంపై దాడికి వెళ్లి ఉండవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

గ్రౌండ్ ఆపరేషన్​కు రక్షణగా
మరో నిపుణుడు ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, ఇరాన్​లో అమెరికా ఇప్పటికే స్పెషల్ గ్రౌండ్ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టి ఉండవచ్చని, వారికి రక్షణగా ఎఫ్​-15ఈ ప్రయాణిస్తుందోమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వాస్తవానికి ఏప్రిల్​ 3న ఇరాన్​ అమెరికాకు చెందిన ఈ ఎఫ్​-15ఈ యుద్ధవిమానాన్ని కూల్చేసింది. గత రెండు దశాబ్దాల్లో శత్రువుల దాడిలో అమెరికా ఫైటర్ జెట్​ కూలిపోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. ఈ ఘటన తర్వాత ఇరాన్​ గగనతలంపై తమకు పూర్తి ఆధిపత్యం ఉందన్న ట్రంప్ వాదన అసత్యమని తేలిపోయింది. కాగా, తమ ఎయిర్​మ్యాన్​ కోసం అమెరికా భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టగా, మరోవైపు ఇరాన్​ ఆ యూఎస్ సైనికుడి తల నరికిన వారికి 60వేల డాలర్ల బహుమతిని ప్రకటించింది.

గాయాలతో పర్వతాలను అధిరోహించగలడా?
ఇరాన్ ఫైటర్​ జెట్​ను కూల్చేసిన తర్వాత అందులోని పైలట్​ గాయపడి ఉండాలి. అయితే అలా గాయపడిన వ్యక్తి సుమారు 7వేల మీటర్ల ఎత్తైన పర్వతాన్ని ఎలా అధిరోహించగలడు? అనే మరో ప్రశ్న ఎదురవుతోంది. దీనికి రక్షణ రంగ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే, ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి సైనికులు సర్వైవల్​, ఎవేషన్, రెసిస్టెన్స్​ అండ్ ఎస్కేప్​ (ఎస్​ఈఆర్​ఈ) శిక్షణ పొందుతారని చెబుతున్నారు. అందుకే సదరు పైలట్​ ఈ టెక్నిక్ వాడి, ఎమర్జెన్సీ బీకన్​ను ఆన్​ చేయడంతో అమెరికా దళాలు అతన్ని గుర్తించాయని వివరిస్తున్నారు.

పాడుబడిన విమానాశ్రయం
'ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం అమెరికా 4 బాంబర్లు, 64 ఫైటర్ జెట్​లు, 48 రీఫ్యూయలింగ్ ట్యాంకర్లు, 13 రెస్క్యూ ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​లు లాంటి మొత్తం 155 విమానాలను ఉపయోగించింది. వీటికి ఎంక్యూ-9 రీపర్ డ్రోన్లు రక్షణ కవచంగా ఉన్నాయి. ఇవి ఇరాన్ భూభాగంలో దాదాపు 200 మైళ్ల లోపల ఉన్న దక్షిణ ఇస్ఫహాన్ ప్రావిన్స్​లోకి ప్రవేశించి, అక్కడ ఉన్న ఒక పాడుబడిన విమానాశ్రయాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయని' మరో సిద్ధాంతం బయటకు వచ్చింది.

అయితే దీని అసలు ఉద్దేశం తమ ఎయిర్​మ్యాన్​ను రక్షించడం కాదని, ఇరాన్​లో ఉన్న యురేనియంను స్వాధీనం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా అమెరికా ఇలా చేసిందని ఇజ్రాయెల్ రచయిత, భౌగోళిక రాజకీయ నిపుణుడు సాల్ సడ్కా పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్​ బఘై కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు.

ప్రాణనష్టం సంగతేంటి?
మరోవైపు అమెరికా చేపట్టన ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ విఫలమైందని ఇరాన్ చెబుతోంది. తాము అమెరికాకు చెందిన రెండు ఎంసీ-130 రవాణా విమానాలను, 2 బ్లాక్​ హాక్ హెలికాప్టర్లను ధ్వంసం చేశామని ఇరాన్ వెల్లడించింది. పైగా ఈ ఆపరేషన్​లో జరిగిన ప్రాణనష్టం గురించి అగ్రరాజ్యం వెల్లడించలేదని పేర్కొంది. ఈ విధంగా అమెరికా తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తోందని విమర్శించింది.

శ్వేతసౌధం ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చినప్పటికీ, ట్రంప్ చెప్పినట్లు ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యిందా? లేదా? అన్న అనుమానాలు చెలరేగుతున్నాయి.

